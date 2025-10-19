domingo 19  de  octubre 2025
Seguridad

Trump anuncia el envío de militares a San Francisco

El presidente ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, ahora el objetivo es San Francisco

Soldados de la Guardia Nacional.

Soldados de la Guardia Nacional.

SPENCER PLATT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a San Francisco en una entrevista transmitida este domingo, mientras busca desplegar el ejército estadounidense en más ciudades controladas por los demócratas.

El presidente ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, mientras que jueces frenaron su despliegue en Chicago y Portland, un caso pendiente .

Lee además
Una de las principales demandas de Ucrania es flexibilizar las restricciones sobre el uso de los sistemas de misiles tácticos ATACMS estadounidenses.
SEGURIDAD

Trump confiesa sus reservas a entregar misiles Tomahawk a Ucrania: "Pondría en peligro a EEUU"
Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

"Ahora iremos a San Francisco", declaró a Fox News.

"La diferencia es que creo que nos quieren en San Francisco. San Francisco era realmente una de las grandes ciudades del mundo. Y hace 15 años, todo salió mal", añadió.

El primer despliegue en Los Ángeles, en junio, se produjo después de protestas y violentos disturbios por redadas migratorias contra indocumentados, principalmente los que han delinquido en Estados Unidos.

Ese despliegue fue duramente criticado por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, probable candidato presidencial en 2027.

San Francisco ocupa un lugar especial en la cosmovisión republicana.

La ciudad, con problemas documentados de indigencia y drogadicción, aparece con frecuencia en los medios de comunicación como un ejemplo de lo que consideran la desaparición de los centros urbanos de Estados Unidos bajo el control del Partido Demócrata.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Milei se prepara para sortear obstáculos en elecciones legislativas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Un hombre emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.
ELECCIONES

Bolivia cierra votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
LIBERTADES

El Nobel a María Corina puede acelerar la caída de Maduro

El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

Te puede interesar

El representante estatal republicano Jeff Holcomb, del distrito 53, en la Cámara. 
RESPIRO FISCAL

Proponen reembolsar $1.000 a propietarios de vivienda en Florida durante cinco años

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Israelíes saludan la llegada de los rehenes liberados por Hamas, tras el acuerdo logrado con la intervención de EEUU.
MUNDO

Analista israelí evalúa acuerdo "que no es de paz, solo una tregua"

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Ataque de EEUU a una narcolancha del ELN.  
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma tres muertos en otro ataque en el Caribe a "narcolancha" que vincula con el ELN