Trump anuncia el envío de militares a San Francisco

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a San Francisco en una entrevista transmitida este domingo, mientras busca desplegar el ejército estadounidense en más ciudades controladas por los demócratas.

El presidente ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, mientras que jueces frenaron su despliegue en Chicago y Portland, un caso pendiente .

"Ahora iremos a San Francisco", declaró a Fox News.

"La diferencia es que creo que nos quieren en San Francisco. San Francisco era realmente una de las grandes ciudades del mundo. Y hace 15 años, todo salió mal", añadió.

El primer despliegue en Los Ángeles, en junio, se produjo después de protestas y violentos disturbios por redadas migratorias contra indocumentados, principalmente los que han delinquido en Estados Unidos.

Ese despliegue fue duramente criticado por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, probable candidato presidencial en 2027.

San Francisco ocupa un lugar especial en la cosmovisión republicana.

La ciudad, con problemas documentados de indigencia y drogadicción, aparece con frecuencia en los medios de comunicación como un ejemplo de lo que consideran la desaparición de los centros urbanos de Estados Unidos bajo el control del Partido Demócrata.

FUENTE: Con informaciòn de AFP