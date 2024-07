Migbelis Castellanos: "Premios Juventud me da carta abierta a ser un poco más yo"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Premios Juventud (@premiosjuventud)

¿Qué supuso estar por primera vez dentro del grupo de panelistas encargados de nominar en la categoría digital?

Te voy a contar ese depeso que siento porque involucra tener que analizar y dar tu opinión acerca del trabajo de otros, que varía según tu perspectiva; sin embargo, yo traté -al momento que me hicieron la invitación para formar parte del panel- tomarme muy en serio el rol de investigar y ver las cuentas de esta lista de cuentas que nos dieron acceso para sacar a las personas que nosotros considerábamos -a nuestro criterio- deberían estar nominadas.

No sé en qué se basaron los otros panelistas, pero yo no me quise ir por el número de seguidores, porque sabemos que el número de seguidores no representa la calidad de tu contenido. Entonces, yo indagué a qué se dedicaban, si era sobre algo de comedia, si era sobre red social, si era de moda; es decir, dependiendo de lo que era, yo trataba de ver detrás de eso cómo se veía el contenido en línea, los videos, las letras, la edición, las capturas, si a lo mejor había un equipo detrás, si es un trabajo individual, si era que se hacía por diversión. Entonces, basándome en eso, hice mi votación.

Siendo este año el lema de Premios Juventud "Atrévete a más", ¿cuál es tu mensaje para que los jóvenes se atrevan a más?

Desde la honestidad, creo que la creación de contenido y dedicarse como trabajo a las redes sociales no es para todo el mundo. Aunque se puede decir que es muy sencillo agarrar el teléfono y hacer un videito, no es tan sencillo como parece porque se necesita de muchas cosas y entre ellas una buena intención; es decir, ¿para qué lo estás haciendo? porque nadie tampoco te prepara para ser famoso, que también vienen después muchas cosas lindas y no tan lindas. Partiendo de eso, las personas que sí trabajan y se dedican, yo los admiro porque de cierta manera también están aportando algo bueno.

A mí me encanta el entretenimiento, siempre me ha parecido que es una manera de escape de los problemas y situaciones que cada uno podamos tener en la vida, por eso me parece tan lindo que también Premio Juventud esté dándoles este premio y esta mención a estos creadores de contenido.

Y a los que no se dedican a esto, pero que disfrutan las redes sociales, mi mayor consejo es que sepan pasar por un filtro -no precisamente de fotos- lo que consumen porque así como uno toma en consideración qué se va a comer, qué se va a cenar para poder cuidar el cuerpo, lo más importante es cuidar tu mente y eso parte de lo que estás consumiendo también en las redes sociales.

¿A qué se atreve Migbelis Castellano en Premios Juventud 2024?

Mi equipo de producción me propuso hacer ciertas tareas extremas que yo acepté. Por ejemplo, en el Live streaming (transmisión en vivo) de Premios Juventud no solamente se puede ver el día de la premiación porque también quisimos tener entrevistas con los artistas en los ensayos, lo que estuvo y está pasando en producción... esto lo hice junto a mis compañeros Candy Lover, Marko... así que nos han podido ver atreviéndonos a más.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migbelis Castellanos (@milynette)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migbelis Castellanos (@milynette)

Ya son seis años consecutivos trabajando en estos premios ¿qué suponen cada una de las ediciones?

Lo que me deja cada premio es la preparación. Premios Juventud me da carta abierta a ser un poco más yo, porque es diversión, porque es la fiesta más hot (caliente) del verano, porque siento que estamos pura gente chamos (jóvenes)... me deja eso: que si no estoy preparada na va a salir como lo estoy esperando.

Cada proyecto es como un escalón que yo subo hacia donde Dios me quiere llevar en esta carrera. Me lo disfruto muchísimo y trato, de eso, de nunca perder el poder disfrutar los proyectos en los que estoy, sobre todo fiestas tan grandes como Premios Juventud.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migbelis Castellanos (@milynette)

Y como lo dijiste, ya son seis años trabajando para estos premios en diferente proyectos haciendo presentaciones, presentado un premio o conduciendo; así que vengan más si me están escuchando (risas).