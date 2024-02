Miley Cyrus triunfa en los Grammy con su éxito "Flowers"

Su paso por la ceremonia además de estar marcada por su poderoso estilo y cambios de vestuario, que manifestaban cómo Miley disfruta esta etapa de su carrera, también fue sellada por sus genuinos discursos y cómo celebró cada logró.

La genuina celebración de Miley

Acompañada por su madre, su hermana y su novio Maxx Morando, para Cyrus cada mención fue una sorpresa. "¡Lo conseguí!", dijo cuando la cámara la enfocó al ser la ganadora a mejor interpretación pop solista, con el que conseguía su primera estatuilla en esta premiación.

Al recoger su gramófono de la mano de Mariah Carey, la cantante de 31 años destacó su admiración a la popular diva. "Esto es demasiado icónico. Podía perderme el premio, pero no a Mariah Carey", dijo entre risas.

Minutos después, la cantante hizo su presentación de Flowers y versionó la canción: "I didn't wanna leave you, but had to. I didn't wanna fight, but we did. Started to cry, but then remembered... I just won my firts Grammy", cantó para luego al ritmo de la música dejarse llevar en su celebración.

El éxito del Flowers

Posteriormente, la actriz Meryl Streep y el productor musical Mark Ronson subieron al escenario para presentar la mejor grabación del año. Nuevamente, Miley ganó. Tras abrazar y besar a su madre y a su novio, subió a la tarima para destacar que ha disfrutado cada recorrido en su carrera.

"Este premio es increíble. Pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida fue hermosa ayer", agregó.

Fue en este momento en el que agradeció a su madre y familiares pero no mencionó a su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus. "No creo haber olvidado a nadie, pero quizá olvidé ponerme ropa interior", comentó haciendo referencia al sensual vestido que lució en ese momento.

Flowers vio luz el 12 de enero de 2023, y desde su lanzamiento como el primer sencillo de su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, la pieza se posicionó entre las más populares del año.

En Spotify el tema cuenta con más de 1.746.000.000 reproducciones.