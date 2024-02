Céline Dion reaparece en los Grammy, tras dos años alejada de la escena pública

"Gracias a todos. Yo también os amo. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo de corazón. Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y la alegría que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas del mundo", dijo emocionada.

Dion fue seleccionada para cerrar la gran noche presentando al artista ganador de la categoría disco del año.

"Para mí es una alegría inmensa presentar esta noche el mismo premio que dos leyendas como Diana Ross y Sting me entregaron hace 27 años", agregó antes de revelar queTaylor Swiftse alzaba con el galardón por su disco Midnights.

Aunque algunos internautas señalaron que la estrella del pop desairó a Céline al no mostrar mayor interacción con ella al subir al escenario, momento en el que Swift marcaba un hito como la única artista en la historia en conseguir este premio cuatro veces; trascendió posteriormente que ambas celebridades compartieron un momento especial en el backstage.

Céline Dion, quien se vio obligada a suspender su gira luego de conocer su padecimiento, no perdió la oportunidad para brillar como siempre lo ha hecho y lució un elegante vestido color rosa empolvado, el cual combinó con un abrigo color caramelo. Un collar de diamantes y una pulsera a juego fueron el toque que coronó su presentación.

Documental

Aunque esta ha sido su primera aparición pública en dos años, recientemente la artista había roto su silencio en redes para compartir que pronto saldría al aire un documental llamado I Am: Céline Dion, pieza dirigida por la documentalista nominada al Óscar Irene Taylor y será transmitida por la plataforma Amazon Prime.

El material busca exponer el reto que ha implicado en la cantante la enfermedad, a través de una mirada íntima en su vida personal y profesional.

"Desde visitar su vestuario de gira de alta costura y sus efectos personales hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de una megaestrella mundial. Una carta de amor emotiva, enérgica y poética a la música. I Am: Céline Dion captura más de un año de filmación mientras la legendaria cantante navega en su viaje hacia una vida abierta y auténtica en medio de la enfermedad", reseña la sinopsis del documental.

Por su parte, la intérprete de My Heart Will Go On compartió que su objetivo con el proyecto audiovisual es dar a conocer cómo ha aprendido a vivir con su condición.

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina. A medida que continúa el camino hacia la reanudación de mi carrera como actriz, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos poder ver a mis fans", escribió en una publicación en Instagram.