Miley Cyrus anuncia especial por 20 aniversario de "Hannah Montana" en Disney+

El especial, que se estrena en Disney+ el 24 de marzo y se filmará frente a una audiencia en vivo, incluirá una entrevista de Cyrus presentada por Alex Cooper

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza" de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.

AFP / Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Miley Cyrus regresa a sus raíces como princesa Disney. La cantante y actriz anunció oficialmente que participará en el Especial del 20.º Aniversario de Hannah Montana en Disney+. El especial se estrena en Disney+ el 24 de marzo y se filmará frente a una audiencia en vivo.

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este 'Hannahversario' es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", expresó Cyrus.

El especial contará con una entrevista con Cyrus presentada por Alex Cooper, host del podcast Call Her Daddy.

Cyrus repasará momentos icónicos del programa, así como imágenes inéditas y recreaciones de los sets, reportó Variety.

"Hannah Montana abrió la puerta a muchos fans para soñar en grande, cantar a todo pulmón y abrazar cada faceta de sí mismos, y por esta razón su legado sigue brillando a través de distintas generaciones", declaró Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

"Colaborar con Miley en este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor a los fans, que siguen tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años", añadió.

La serie

Hannah Montana catapultó a Cyrus al estrellato cuando se estrenó originalmente en 2006.

El programa se emitió a lo largo de cuatro temporadas en Disney Channel, durante las cuales obtuvo cuatro nominaciones al Emmy como programa infantil destacado.

Desde entonces, el programa y sus personajes han aparecido en una amplia gama de productos y videojuegos.

Disney también ha lanzado dos películas de Hannah Montana: la película del concierto y la película Hannah Montana: La Película. En cuanto a la música que aparece en el programa, las bandas sonoras de la popular serie han generado 14 álbumes de platino y 18 de oro.

