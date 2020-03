"Quizás a veces no nos damos cuenta de que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo; un tiempo que no podemos recuperar y sobre el que no podemos retroceder. Solo nos mantienen los recuerdos, porque estamos hechos de ellos. Nacemos, crecemos, aprendemos y, casi sin darnos cuenta, volvemos a hacernos pequeños", plantea la cantante.