Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La noticia sitúa a la barranquillera en la boleta de votación junto a otras 16 leyendas de diversos géneros

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Shakira podría estar a punto de consolidar su estatus de leyenda musical. El ícono del pop colombiano fue anunciada entre los nominados de este año al Salón de la Fama del Rock & Roll, la primera vez en su carrera, una nominación con la que hace historia.

La noticia, confirmada este miércoles 25 de febrero por la Fundación del Salón de la Fama, sitúa a la barranquillera en la boleta de votación junto a otras 16 leyendas de diversos géneros, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes en la historia de la música global.

Esta nominación llega en un momento cumbre para la artista, quien cumple con creces el requisito de elegibilidad de la institución: haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes, en su caso, su álbum debut Magia data de 1991.

Aunque Shakira es reconocida mundialmente como la Reina del Pop Latino, el Salón de la Fama ha destacado su capacidad única para fusionar el rock, el pop y los ritmos transculturales, además de su virtuosismo como compositora y multiinstrumentista.

Nominados

La lista de este año es una de las más diversas en la historia del Salón, abarcando desde el heavy metal y el britpop hasta el R&B y el hip-hop.

Phil Collins (como solista), Lauryn Hill, Pink, Wu-Tang Clan, INXS, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, New Edition y Luther Vandross son los artistas que, junto a Shakira, recibieron su primera nominación este año.

Por otra parte, Mariah Carey, Oasis, Iron Maiden, Sade, Billy Idol, The Black Crowes y Joy Division/New Order, repiten nominaciones, esperando que este año sea el definitivo.

La noticia oficial sobre quiénes serán finalmente los inducidos a la Clase de 2026 se conocerá en abril de este año. Los ganadores serán elegidos por un cuerpo de votantes compuesto por más de 1.200 artistas, historiadores y miembros de la industria musical, además de contar con el voto del público disponible en el sitio oficial de la institución.

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo en otoño en Cleveland, Ohio.

Hito histórico

La inclusión de Shakira en esta lista es un cambio de paradigma para la representación hispana en Estados Unidos.

De ser elegida, la barranquillera se convertiría en la primera mujer de Colombia y de toda América Latina en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Históricamente, la presencia latina en este recinto ha sido extremadamente limitada, con nombres como Santana, Ritchie Valens, Linda Ronstadt y Joan Baez como los pocos representantes.

La nominación de Shakira, quien ha defendido el rock en español desde sus inicios con Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones?, abre la puerta a que el Salón reconozca oficialmente el impacto masivo de la música en nuestro idioma en la cultura popular anglosajona.

