Miss Cuba 2024: "Esta corona representa la resiliencia y valentía de los cubanos"

“Yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Cuando dijeron Región Central, me temblaba el corazón, es un sentimiento, sentí algo en todo mi cuerpo, que después de ese memento entré como en un shock. Hay partes que me acuerdo y otras que no de la emoción tan grande que sentí. Me siento emocionada, orgullosa y muy dichosa de tener esta oportunidad de representar a mi país, que tanto amo, después de que en tantos años la mujer cubana no ha tenido una voz en una plataforma tan importante como la de Miss Universo”, expresó Marianela Ancheta en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Esta corona es de Cuba, será una voz en el Miss Universo en representación de lo que es la mujer cubana, lo que somos los cubanos, de nuestra resiliencia y valentía, de esa lucha constante en que vivimos todos los cubanos”, agregó la nueva reina de belleza, quien arribó a EEUU con 13 años acompañada de su madre luego de una arriesgada travesía cruzando frontera.

Oriunda de Ranchuelo, un pueblo de la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, Ancheta se prepara para llevar la presencia de la mujer cubana a la pasarela de Miss Universo 2024, a celebrarse el 16 de noviembre en Ciudad de México.

La aspirante a la corona de reina universal de belleza reconoce que se trata de una preparación rigurosa, porque en su isla natal no hay tradición en torno a esos certámenes.

“La preparación es intensa, sobre todo, porque Cuba no tiene esa cultura de certamen de belleza. Y entonces tenemos que prepararnos el triple, pero tengo un equipo de profesionales maravilloso, que tiene mucha experiencia en esto, hay muchísimos venezolanos, incluso estamos trayendo a personas de otros países para que me preparen, para asegurarnos de hacer el mejor papel en Miss Universo”, expuso.

Orgullo y responsabilidad

“Estoy segura de que quiero regalarles esa corona a los cubanos”.

Para Ancheta, representar a su país en el certamen, además de ser un orgullo, conlleva una gran responsabilidad al tratarse del histórico regreso de Cuba al Miss Universo.

“No era que me lo esperaba, porque yo siempre digo que hay que saber perder. Pero sí le puse muchas ganas a esto, dejé a un lado mi vida personal y profesional, estaba estudiando muchísimo. Verdaderamente, puse todo de mí para ganar. Y entonces yo digo que claro que sí, que lo esperaba y siempre me vi ganando”, respondió a la pregunta de que si le sorprendió haber sido elegida.

Asimismo, comentó sobre por qué considera que el jurado la coronó como la primera Miss Cuba en más de medio siglo.

“Una reina va más allá de la belleza. Y eso lo vamos a entender, nosotros los cubanos, a medida que pase el tiempo, porque no tenemos esa experiencia, esa tradición. Una reina se trata mucho de disciplina, de evolución, de cómo apoya a los demás, de cómo hace sentir a los demás, de cómo se prepara. Yo creo que una reina va más allá de tener la corona, sino de todo el esfuerzo, la educación, cómo se educa ella misma, cómo se comporta, y la seriedad que se le pone a esto también es importante", dijo.

“Y estoy segura de que, a pesar de la belleza y de mi buena pasarela, la organización tiene eso en cuenta, porque es importante para cumplir todas las reglas que hay que cumplir también en Miss Universo. Esa parte fue fuerte, pero también ahora viene otra parte fuerte. Y hay que estar seguros de que hagamos un buen papel allá”, añadió.

La modelo y emprendedora de 31 años asegura cultivar la autoconfianza ha sido el mayor aprendizaje en su recorrido hasta ahora.

“El consejo que más he escuchado es que crea más en mí. Siempre me lo dicen y lo entiendo aún mucho más ahora, después de que gané este concurso, porque a veces entra un poquito de dudas, que si me está faltando algo en oratoria o en pasarela. Entonces es importante creérselo y tener esas ganas de aprender y superarse”, indicó.

“Y creo que eso es muy importante. Esa ha sido la mejor lección que ha aprendido en todo esto”, agregó.

Precisamente, arriesgarse y vencer los miedos es lo que aconseja a las jóvenes que, igual que ella, deseen luchar por sus sueños.

“Cuando uno tiene miedo de hacer algo, tiene que lanzarse, porque esos miedos nos enseñan qué es lo que queremos realmente. Hay que vencer el miedo y no ponerse límites”, expresó.

Éxito y activismo

No hay dudas de que alzarse con el título de Miss Cuba 2024 le cambió la vida y, a la vez, el éxito la expone a todo tipo de comentarios.

“La vida me ha cambiado demasiado y creo que para bien. Me está haciendo mucho más fuerte, sobre todo, contra esas críticas, porque he recibido muchísimas críticas en las redes sociales. He aprendido que no debo de tomarme eso personal, porque esas cosas lo que nos deben enseñar es que se trata de esa persona que está criticando y no de nosotros. No podemos dejar que eso nos haga sentir menos, ni vamos a valer menos por lo que digan; no podemos darle ese poder”, reflexionó.

Ancheta también explicó por qué se propone abogar por la salud mental, una causa por la alzó la voz la noche que del certamen en Miami.

“Mi causa social es la salud mental, que es algo a lo que quiero dedicarme, porque me apasiona. Y en este tiempo me he dado cuenta de que, incluso si no ganaba, la iba a llevar a cabo, porque es algo importante que nos afecta a todos y quiero dejar un legado. Creo que en los últimos tiempos se está hablando de ese tema, pero no se le está dando la importancia que merece, no se está tomando tan en serio como debe ser”, dijo.

La salud mental ha tocado de cerca de los suyos, por tanto, le apasiona concienciar al respecto de la necesidad de practicar la empatía.

“El tema de la salud mental ha tocado muy fuerte a mi familia, tenemos algunos casos de suicidios. Quiero usar el poder que tendrá mi voz para decirles a todos, a través de las redes y de talleres, sobre la importancia de ser empáticos con quienes sufren en silencio. A veces vemos caras lindas y no sabemos que pueden estar sufriendo en casa. Y ese es el caso cuando nos enteramos, por ejemplo, que un amigo se suicidó. La empatía es como un abrazo que se le da a cada una de esas vidas que sufren en silencio”.