Cuba ya tiene una reina para competir en Miss Universo

“Vengo de la nada y mira donde estoy, mírense en mi espejo, no importa cuantas veces te digan no, no se rindan nunca”, expresó Miss Universe Cuba 2024.

“No llevo ningún amuleto, que mejor amuleto que ser cubana”, añadió al contestar si llevaba algún amuleto que le ayudara a ganar.

La modelo de 31 años fue elegida como la mujer más bella de la isla en la noche del jueves 26 de septiembre, en Hialeah, el sur de Florida.

Además de modelar, Ancheta es empresaria e influencer.

“Para el Miss universo, prepararme. Hay muchas concursantes de nivel y quiero que esa corona sea para Cuba”.

Noticia en desarrollo