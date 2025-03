Modelo Valentina Gilabert reaparece en redes sociales a un mes del ataque que sufrió

Los días posteriores al ataque, la familia de Valentina confirmó que sufrió heridas en el cuello, el tórax, el pulmón y la mano izquierda, donde hubo que hacer una reconstrucción.

Publicación

Las jóvenes bailan sutilmente ante la cámara al son de la canción Come and Get Your Love de Redbone. Posteriormente, Chloe abraza por la espalda a Valentina.

“La gordita preciosa. Te amo mucho”, escribió.

Por su parte, Michelle de la Garza, tía de las jóvenes, también compartió en redes un selfie con la modelo en el que se aprecian cicatrices en el pecho, cuello y nariz de Valentina.

“Felices de tenerte en casa. Sin duda eres un milagro. Te amo, mi niña”, escribió junto a la foto.

La investigación sobre el ataque a Valentina continúa. La última acción de la justicia mexicana en torno al caso fue que se detuvieron a Aintzane Ichazo y Akram Amix, amigos de ambas jóvenes y quienes han sido señalados como cómplices en el ataque.