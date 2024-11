Mon Laferte ofrecerá concierto desnuda

Público desnudo

En la publicación, la chilena -que aparece posando desnuda en dos fotografía- indicó que ella no será la única sin ropa, pues el público también formará parte del performance.

"Sí, sí, sí, pero aún nos cuesta. A mí aún me cuesta mucho; incluso, ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto. Llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (sí, todos estaremos desnudos) y también para mí", agregó la intérprete de éxitos como Tu falta de querer y Mi buen amor.

"Hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos. Mi cuerpo me permite correr, respirar, sentir placer, ver las nubes, comer, cantar y a veces, muchas, lo he tratado mal. Esta semana será una semana muy intensa y especial para mí y probablemente para todas las personas que serán parte. Te invito a hacer tu propia 'autopoiesis', aunque no estés en la performance; tal vez es momento de amar, de agradecer el cuerpo que tenemos, y si tú ya superaste eso, déjame aquí un mensaje amoroso porque yo estoy en el proceso de sanar", finalizó la artista de 41 años.

Esta no es la primera vez que Mon Laferte de vale de su cuerpo para expresarse. En 2019, apareció en la alfombra roja de los Latin Grammy mostrando sus senos con la frase "En Chile torturan, violan y matan" escrita con tinta negra sobre su pecho.