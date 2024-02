Muere cantautora que viralizó canción para destinar ganancias al futuro de su hijo

"Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en paz al saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias", finaliza el texto que acompaña una fotografía de Janice.

En enero, la intérprete fue tendencia en redes sociales tras compartir con sus seguidores una canción que escribió con el objetivo de que las ganancias fueran destinadas a su hijo. La mujer de 31 años explicó que padecía cáncer y ante el panorama de su salud esperaba poder garantizar el futuro de su pequeño.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cat Janice (@cat.janice)

¿Quién era la cantautora?

Catherine Janice Ipsan, nombre de pila de la artista, nació el 20 de enero de 1993 en Virginia, Estados Unidos.

Su vínculo por la música lo desarrolló desde temprana edad. Tocaba el violín, el piano y fue parte de orquestas, bandas de jazz y producciones teatrales en su escuela. Sin embargo, su deseo de cantar siempre estuvo presente, y desde los 12 comenzó a componer, reseñó Univision.

Desde temprana edad, demostró su pasión por la música al aprender a tocar el violín y el piano a los seis años. Con 14 años de entrenamiento clásico, se unió a una orquesta, bandas de jazz y producciones teatrales. A los 12 años, comenzó a escribir su propia música y más tarde aprendió a producirla por sí misma.

Su primer álbum fue lanzado en 2014 bajo el nombre Fire, un material que notablemente tenía influencias del rock sureño de Estados Unidos.

Su trabajo la hizo merecedora en 2019 de un Washington Area Music Award (WAMMY) en la categoría de Mejor Artista de Rock. En 2020, su canción Pricey fue incluida en un episodio de Selling Sunset en 2020. Su música también fue seleccionada para ser parte del programa de televisión Redneck Island.

La artista también estudiaba una maestría en geología costera y trabajaba como científica de información geoespacial.

El cáncer de Cat

En 2022 inició su lucha contra el cáncer. Tras sentir una protuberancia en el cuello, Cat Janice fue diagnosticada un sarcoma en el músculo escaleno en 2022, lo que la llevó a someterse a una cirugía e iniciar un tratamiento de quimioterapia.

Pese a las dificultades, se mantuvo trabajando en la música y dio vida a Modern Medicine, un álbum cuya canción Wishing I Was You relata su experiencia con la enfermedad.

En 2023, tras lanzar el sencillo Chill the Fck Out, en el cual manifestaba el estrés que sentía ante su situación, los médicos le indicaron que había entrado en remisión. Pero al poco tiempo, la enfermedad reapareció en los pulmones. En el verano, se presentó en Wolf Trap National Park for the Performing Arts, y en diciembre se casó con su novio Kyle Higginbotham.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cat Janice (@cat.janice)

Fue el 19 de enero, a cuatro días de haber iniciado los cuidados paliativos por el avance de su enfermedad, que Cat Janice compartió en Tiktok la canción Dance You Outta My Head, coescrita con Max Vernon.

"Creo que me están llamando a casa. Mi última alegría sería si preguardas mi canción Dance You Outta My Head en mi biografía y la reproduces, porque todos los ingresos irán directamente a mi hijo", escribió entonces.

Desde ahora, su hermano Cubby será el encargado de gestionar las operaciones en torno a la música mercancía y relaciones públicas de la cantante. En Instagram también se especificó que Cat Janice dejó material musical que será compartido con su público a su debido tiempo.