Muere Dimitri Diatchenko, actor de "Sons of Anarchy"

Su primera aparición importante en la gran pantalla fue gracias a un pequeño papel en "La teniente O'Neil" junto a Demi Moore. Nacido en San Francisco, Diatchenko tuvo roles en series como "How I Met Your Mother", "Bones", "Sons of Anarchy", "2 Broke Girls" o "Mentes criminales".

El intérprete estadounidense de ascendencia ucraniana, griega y sueca también dio vida a personajes rusos en las películas "Superagente 86", "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" y "Atrapados en Chernóbil".

Diatchenko también trabajó como doblador en producciones como Padre de Familia o "Los Thornberrys" así como en videojuegos como Call of Duty o Fallout.

Además de actor, el artista era guitarrista. Su último trabajo data de 2017 y fue precisamente poniendo voz a un personaje en la serie de "Las Tortugas Ninja".