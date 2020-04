Muere Harold Reid, bajista The Statler Brothers

The Statler Brothers frecuentemente cantaban refuerzos para el ícono country Johnny Cash. Algunos de sus mayores éxitos incluyeron "Flowers on the Wall" de 1965 y "Bed of Rose" de 1970.

Harold Reid fue miembro del Country Music Hall of Fame y del Gospel Music Hall of Fame. También fue comediante.

"Él es y siempre será amado por su familia, amigos y millones de fanáticos", indicó un comunicado en el sitio web de la banda. “Su canto, su composición y su comedia hicieron felices a generaciones. Se ha llevado un pedazo de nuestros corazones con él".

Reid y tres amigos de la infancia, Lew DeWitt, Phil Balsley y Joe McDorman, formaron el Cuarteto de cuatro estrellas en 1948. El grupo, más tarde conocido como Kingsmen, cantó principalmente música gospel. McDorman renunció y fue reemplazado por Don Reid, el hermano menor de Harold.

DeWitt dijo una vez que el grupo cambió su nombre en varios actos, pero fueron facturados como Kingsmen. "El nuevo nombre proviene de una caja de tejido Statler", acotó.

El cuarteto cambió a música country en 1964, después de conocer a Cash y unirse a su road show.

Durante las siguientes dos décadas, The Statlers ganaron tres premios Grammy y fueron nombrados entre los nueve grupos principales por la Asociación de Música Country.

"Deja una familia grande y amorosa y millones de admiradores que recuerdan sus travesuras en el escenario y la televisión con sonrisas que aprecian su música que vivirá con las edades", expresó Debo Reid a través de un comunicado.