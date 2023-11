Muere director y escritor de telenovelas Ibrahim Guerra

"Me acabo de enterar que mi amado, admirado amigo y maestro Ibrahim Guerra se nos murió anoche. Una gran pérdida para el teatro y las artes. Dramaturgo, maestro, director, creador de nuestra manera coloquial de actuar en televisión y amigo. Lo siento mucho, muchísimo", dijo la intérprete venezolana en su cuenta de Instagram.

Reacciones tras el fallecimiento del director y escritor

Además de Mimi Lazo, otras artistas también expresaron su sentir.

"Queridísimo Ibrahim, gracias por tanto. Amigo, maestro, hermoso ser humano, auténtico y desprendido de mezquindades… estás en tu luz", comentó la actriz y comediante Nora Suárez.

"Qué triste noticia. Lamentable pérdida para las artes de nuestro país. QEPD", acotó la actriz Greisy Mena.

"Enterándome de el muy triste fallecimiento de mi querido Ibrahim Guerra. Un ser muy especial para mí. Fue quien me llevó a protagonizar en el otrora Canal 8, que siempre creyó en mí. Excelente director, con una creatividad inmensa, una inteligencia fuera de serie y un mal carácter adorable. Cómo aprendí de el. Su muerte me cae como un balde de agua fría, pues manteníamos contacto... siempre impredecible Ibra, una gran pérdida para la cultura. Me dejaste en shock, coño. Dios te reciba como te mereces. Te quiero mucho", publicó la actriz Amanda Gutiérrez.

De acuerdo con información reseñada en People en Español, Ibrahim Guerra fue considerado por muchos como el artífice del ciclo cultural de Radio Caracas Televisión en los años 70'. "Dirigió series como Pobre negro, La sultana, La dama de las camelias, Ifigenia, entre otras muchas clásicas, tal y como recordó el periodista de espectáculos Néstor Luis Llabanero", reseñó la revista.

Hasta ahora, se desconoce la causa de la muerte del escritor y director, quien partió a sus 79 años de edad.