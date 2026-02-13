viernes 13  de  febrero 2026
Muere el escritor neerlandés Cees Nooteboom a los 92 años

Nacido en 1933 en La Haya, en el seno de una familia de industriales católicos del sur de los Países Bajos, Nooteboom abandonó el hogar familiar a los 17 años

El novelista, poeta y periodista holandés Cees Nooteboom durante la inauguración de la XXIX Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, el 19 de abril de 2016.

El novelista, poeta y periodista holandés Cees Nooteboom durante la inauguración de la XXIX Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, el 19 de abril de 2016.

AFP/Guillermo Legaria

PARÍS.- El escritor neerlandés Cees Nooteboom, infatigable viajero, falleció en la isla de Menorca, en España, a los 92 años, anunció su editorial francesa Actes Sud, que lo calificó de gran autor "de la literatura neerlandesa y europea".

"Con él desaparece uno de los últimos grandes escritores europeos de la generación de posguerra, testigo privilegiado de la historia del siglo XX, un incansable trotamundos", escribió Actes Sud en un comunicado sobre el autor, fallecido el miércoles.

La municipalidad de Sant Lluís, en Menorca, donde Nooteboom residía parte del año, lamentó la pérdida de "un vecino ilustre, un hombre que supo integrarse con humildad a nuestra comunidad mientras llevaba el nombre de nuestro municipio por todo el mundo", según un comunicado.

"Su mirada atenta y curiosa, que desde su jardín menorquín se extendía más allá del horizonte europeo, nos deja un legado literario inmenso y un ejemplo de lealtad hacia aquello que se quiere", agregó.

Legado

A los 22 publicó su primera novela, "Philip y los demás" (1955), el relato de un joven en busca de su identidad, inspirado en su viaje en autostop por Europa.

A los 22 publicó su primera novela, "Philip y los demás" (1955), el relato de un joven en busca de su identidad, inspirado en su viaje en autostop por Europa.

Todos sus novelas, poemas y relatos están esencialmente inspirados en los viajes.

"Cuando se viaja tanto como yo lo he hecho, hay muchas posibilidades de encontrarse en el momento adecuado, en el lugar adecuado", contaba el escritor, que se hallaba, como periodista, en Budapest durante la insurrección de 1956, en París en mayo de 1968 y en Berlín durante la caída del Muro en 1989.

El autor, que hablaba con fluidez alemán, francés, inglés y español, también tradujo al neerlandés a numerosos autores, entre ellos Vladimir Nabokov y Tennessee Williams.

FUENTE: AFP

