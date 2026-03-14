sábado 14  de  marzo 2026
OBITUARIO

Muere filósofo alemán, Jürgen Habermas, a los 96 años

Habermas fue el intelectual alemán más influyente de su generación, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania).

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania).

EFE / Martin Gerten Archivo

BERLÍN.- El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció a los 96 años de edad, informó el sábado a AFP una portavoz de su editorial, Suhrkamp Verlag. Habermas murió en Starnberg, en el sur de Alemania, según información proporcionada por su familia.

Fue el intelectual alemán más influyente de su generación, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos.

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En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.

A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples reconocimientos internacionales.

Después de haber sido voz de la protesta estudiantil alemana en los años 1960, treinta años más tarde se convirtió en objetivo de críticas al denunciar los riesgos de un "fascismo de izquierda" para el estado de derecho.

En 1989 criticó las modalidades de la reunificación alemana, guiadas principalmente por las exigencias del mercado y que hacían del Deutsche Mark (el marco alemán) su estandarte.

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas fue incorporado a las Juventudes Hitlerianas, aunque era demasiado joven para participar activamente en la guerra.

Durante su adolescencia quedó profundamente marcado por el colapso del nazismo.

FUENTE: AFP

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