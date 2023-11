Muere Kevin Turen, productor de la serie "Euphoria"

MIAMI.- Kevin Turen, productor de las series de HBO Euphoria y The Idol y de las películas de terror X y Pearl, falleció a los 44 años.

Su padre fue el encargado de dar a conocer la lamentable noticia, que posteriormente confirmaría un portavoz de Penske Media Corporation (PMC), empresa matriz del medio The Hollywood Reporter.

Hasta los momentos la causa de su muerte se desconoce.

"A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos. Estaba muy orgulloso de sus hijos. Él y su esposa, Evelina, estaban decididos a que sus hijos crecieran con grandes valores y se aseguraban de que marcaran la diferencia en el mundo en general. Nuestro corazón colectivo se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda pérdida. Echaremos mucho de menos a Kevin, y esta ciudad ha perdido hoy a una de sus estrellas emergentes más brillantes Jay Penske, amigo íntimo del productor y consejero delegado de PMC y amigo íntimo del productor en un comunicado oficial.

Producciones

Turen se formó en la Universidad de Columbia y se especializó en cine.

Tras una breve trayectoria en Netflix, siendo parte de los proyectos Tau y Assassination Nation, Kevin conoció a Sam Levinson, con quien fundó Little Lamb Productions.

Juntos, los especialistas crearon la aclamada serie Euphoria, protagonizada por Zendaya.

Posteriormente, el equipo escribió produjo la miniserie The Idol, protagonizada por el cantante The Weeknd y Lily-Rose Melody Depp. La producción se convirtió en una de las más polémicas del año, pero no alcanzó el éxito suficiente para que fuese renovada para una segunda temporada.