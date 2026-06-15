lunes 15  de  junio 2026
OBITUARIO

Muere la actriz Anne Schedeen, famosa por su rol de madre en "Alf"

En las publicaciones en redes de la familia de la actriz no se ha revelado la causa de su muerte ni la fecha en que se produjo

La actriz Anne Schedeen.

La actriz Anne Schedeen.

Captura de pantalla/Youtube/Top List 4U

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La actriz Anne Schedeen, conocida por interpretar a la matriarca Kate Tanner en la popular serie cómica de finales de los ochenta Alf, ha fallecido a los 77 años, anunció su familia en Facebook.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias", señala el post en redes sociales en el que su familia anuncia su fallecimiento.

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"Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", continuaba la publicación de Facebook.

"Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, agrega la publicación.

Su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también confirmó la noticia. "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", dijo, según informó The Hollywood Reporter (THR).

En las publicaciones en redes no se ha revelado la causa de su muerte ni la fecha en que se produjo.

Trayectoria

Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 y creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón.

Antes de trabajar en "Alf" consiguió papeles en series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon.

Schedeen interpretó a Kate Tanner en la comedia sobre un ingenioso extraterrestre que aterriza en el garaje de una familia que vive en los suburbios de California y se muda con ellos. La serie se emitió desde septiembre de 1986 a marzo de 1990 y dio lugar a otros programas, incluso una serie animada, según THR.

La actriz reveló a la revista PEOPLE que trabajar en la serie fue una "pesadilla técnica" ya que todo era "extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional", recuerda THR.

FUENTE: EFE

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