Daniella Levine Cava exhibe transformación de MIA a días del debut del Mundial en Miami

La alcaldesa Daniella Levine Cava posa junto a uno de los murales de gran formato de lugares emblemáticos del condado.

La alcaldesa Daniella Levine Cava y Ralph Cutie, director de MIA, en una de las pasarelas móviles modernizadas.

MIAMI.– A pocos días del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami-Dade, la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, presentó una serie de proyectos de embellecimiento y mejoras tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), considerado el principal motor económico del sur de Florida y una de las principales puertas de entrada de visitantes internacionales a EEUU.

Durante un recorrido nocturno con la prensa celebrado este viernes, la alcaldesa inauguró la primera instalación de iluminación arquitectónica permanente del aeropuerto, nuevos murales de gran formato de lugares emblemáticos del condado en las áreas de recogida de equipaje, espacios renovados para pasajeros, áreas de juego para niños y una nueva identidad visual para MIA, incluido un logotipo actualizado.

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MIA La alcaldesa Daniella Levine Cava posa junto a uno de los murales de gran formato de lugares emblemáticos del condado. CESAR MENENDEZ DLA

Carta de presentación de Miami

El recorrido comenzó y culminó en Solar Garden. Un espacio al aire libre ubicado en la terminal central del aeropuerto que fue renovado como parte de las iniciativas de embellecimiento y experiencia del pasajero. Cuenta con áreas de descanso, con bancos cubiertos por techos de placas solares, con estaciones para cargar teléfonos móviles y rodeado de jardín mejorado e iluminación decorativa.

“MIA se está transformando en un espacio que refleja la identidad global de Miami como un destino dinámico, acogedor e inolvidable”, afirmó Levine Cava. “Desde instalaciones de iluminación vibrantes y experiencias culturales inmersivas hasta tecnología innovadora y un diseño renovado, estamos preparando al aeropuerto para recibir al mundo”.

Las mejoras forman parte de la iniciativa Forward Flight, un grupo asesor integrado por líderes empresariales y expertos de la industria convocado por la alcaldesa en enero para acelerar proyectos de modernización de cara al Mundial y otros grandes eventos internacionales previstos para este año, incluido el G-20.

El director de MIA, Ralph Cutie, destacó que el aeropuerto incorporó nuevas áreas iluminadas con los colores del Mundial, señalización especial y mejoras estéticas en distintos puntos de la terminal.

MIA SOLAR Garden Solar Garden en el exterior de MIA. CESAR MENENDEZ DLA

Información a través de hologramas

“Somos el primer aeropuerto del mundo en utilizar hologramas para ofrecer información a los viajeros”, aseguró Cutie. Estos hologramas con forma humana “están integrados con inteligencia artificial y pueden responder preguntas en 12 idiomas sobre instalaciones y servicios del aeropuerto”.

Actualmente funcionan cuatro hologramas interactivos y la administración aeroportuaria prevé instalar otros cinco en diferentes áreas de la terminal.

MIA DANIELLA LEVINE CAVA La alcaldesa Daniella Levine Cava y Ralph Cutie, director de MIA, en una de las pasarelas móviles modernizadas. CESAR MENENDEZ DLA

Mejora de ascensores y escaleras eléctricas

Cutie también señaló avances en la modernización de infraestructura esencial. Según explicó, hace apenas unos años el 85% de los elevadores, escaleras mecánicas y pasarelas móviles estaban operativos, mientras que actualmente la cifra alcanza el 95%.

“En 2023 y 2024 reemplazamos 32 unidades mecánicas. En 2025 sustituimos 36 más en un solo año”, duplicando el ritmo, indicó.

¿Qué pasa con Uber y Lift?

Sobre las críticas relacionadas con los tiempos de espera y acceso a los servicios de transporte compartido como Uber, el director explicó que el aeropuerto trabaja con la empresa para mejorar la eficiencia de recogida de pasajeros. Sin embargo, reconoció que MIA carece del espacio necesario para crear una zona centralizada exclusiva para estos servicios, como ocurre en otros aeropuertos del país. Se da la paradoja que los taxis, que son menos demandados, ocupan en gran espacio en MIA, mientras que los pasajeros tienen que esperar la llegada de Uber o Lift cuya area es estacionamiento está a dos millas de la terminal.

MIA Logo lumínico de MIA. CESAR MENENDEZ DLA

MIA una prioridad

Las mejoras presentadas forman parte de un ambicioso programa de inversiones de aproximadamente 14 mil millones de dólares destinado a la modernización de instalaciones, expansión de terminales y mantenimiento de infraestructura hasta 2030.

Considerado el aeropuerto más importante de Florida para el transporte internacional de carga y uno de los más transitados del país para pasajeros internacionales, MIA genera unos 212.000 millones de dólares en actividad económica y recibe cerca del 60% de todos los visitantes internacionales que llegan al estado.

La crisis que anda

La presentación de estos proyectos ocurre en un momento en que Levine Cava enfrenta uno de los mayores desafíos de infraestructura de su mandato. Esta es la incertidumbre sobre el futuro de los depósitos de combustible que abastecen a PortMiami. La alcaldesa anunció recientemente su intención de iniciar un proceso de expropiación para adquirir el terreno de Fisher Island donde opera la instalación considerada esencial para el funcionamiento del puerto, una disputa que, según autoridades y expertos, podría terminar costando al Condado varios cientos de millones de dólares.

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FUENTE: MIAMI-DADE