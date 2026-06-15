lunes 15  de  junio 2026
POLÉMICA

Tyra Banks demanda a Netflix por difamación en documental "America's Next Top Model"

En los documentos, Banks afirma la plataforma solo utilizó 16 minutos de su larga entrevista en la serie documental, y que los fragmentos fueron sacados de contexto

Tyra Banks desfila en la pasarela del Victorias Secret Fashion Show.&nbsp;

Tyra Banks desfila en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show. 

Cortesía/The Dream Team Agency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras ser cancelada por sus declaraciones en el mundial Reality Check: Inside America's Next Top Model, la modelo y presentadora Tyra Banks presentó una demanda contra Netflix, alegando que el documental sobre el programa es difamatorio y fue manipulado para presentar una narrativa falsa.

En los documentos judiciales que obtuvo la revista People, Banks exige un juicio con jurado que garantice una indemnización apropiada.

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"Tyra Banks participó en la serie documental de Netflix America's Next Top Model (ANTM) porque creía que los espectadores merecían una conversación sincera sobre el legado del programa: sus éxitos y sus deficiencias", inicia el documento de la demanda. "Hay aspectos del programa por los que la Sra. Banks se responsabiliza y quería que los espectadores de ANTM lo escucharan directamente de ella".

"Antes de la entrevista, la Sra. Banks no limitó los temas relacionados con ANTM que el entrevistador podía preguntarle. Durante una entrevista de tres horas y media, la Sra. Banks respondió preguntas sobre la innovadora historia del programa, incluyendo críticas a decisiones que ella abordaría de manera diferente hoy en día".

Manipulación

En los documentos, Banks afirma la plataforma solo utilizó 16 minutos de su larga entrevista en la serie documental, y que los fragmentos fueron sacados de contexto: "y reensamblados para respaldar una narrativa falsa y difamatoria que no guarda relación con lo que ella realmente expresó".

Según ella, la responsabilidad que asumió por algunos de los momentos más controvertidos de ANTM fue eliminada de la serie documental.

"Peor aún, la narrativa falsa que los productores construyeron —mediante la edición selectiva, la omisión deliberada y la manipulación minuciosa de las imágenes— incluía que la Sra. Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó el trauma de esa concursante para aumentar la audiencia y luego ni siquiera pudo recordarlo cuando se le preguntó. Esa narrativa sobre la Sra. Banks es una invención total, que Netflix transmitió a una audiencia global de millones de personas", asevera la demanda.

Controversias

Banks fue la presentadora de America's Next Top Model durante las primeras 22 temporadas. El primer episodio se emitió en 2003.

Entre los temas que se trataron en el documental estuvo la presunta agresión sexual a Shandi Sullivan, concursante de la segunda temporada, así como también los problemas de salud mental que Miss J Alexander enfrentó desde su salida del programa en 2012.

Luego del estreno de la docuserie en Netflix en febrero, varias exconcursantes y juezas del reality reaccionaron al material presentado por la plataforma de streaming, compartiendo sus experiencias en redes y hablando sobre la relación con Banks.

Aunque algunas denunciaron malos tratos durante el programa, otras defendieron tanto a la presentadora como a la producción.

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