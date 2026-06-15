Miami-Dade y Broward bajo aviso por calor extremo con sensación térmica de hasta 107 grados

MIAMI. - El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en Miami emitió un aviso por calor extremo para los condados Miami-Dade y Broward, vigente desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde de este lunes 15, ante valores de sensación térmica que alcanzarán entre 103 y 107 grados F.

Según los expertos, los residentes de estos dos condados del sur de la Florida se expondrán a una combinación de temperatura y humedad que eleva el riesgo de enfermedades por calor.

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Zonas afectadas y vigencia

La alerta cubre las áreas costeras y metropolitanas de ambos condados, entre ellas la franja litoral de Broward y de Miami-Dade, así como las zonas urbanas más densas de la región.

La agencia precisó que las temperaturas máximas rondarán los 90 grados, aunque la elevada humedad hará que se perciban valores cercanos a los 107.

El aviso quedó activado a la 1:22 de la madrugada y se extiende durante las horas de mayor radiación solar, cuando el impacto sobre el cuerpo humano resulta más severo.

Embed A Heat Advisory has been issued for coastal/metro Miami-Dade and Broward today. Max heat indices of 103 to 107 are possible late morning into the afternoon before scattered thunderstorms provide some relief from the heat. Take precautions if you have any outdoor plans today. pic.twitter.com/EwHBKx17HN — NWS Miami (@NWSMiami) June 15, 2026

Riesgos para la salud

Los meteorólogos advirtieron que la combinación de calor y humedad puede derivar en golpes de calor, agotamiento e insolación, sobre todo entre adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

La meteoróloga Julie Durda, de Local 10, resumió el panorama de la jornada: “La semana laboral arranca calurosa y húmeda”, y pidió a los residentes mantenerse hidratados y resguardados.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la actividad física intensa al aire libre y a no dejar a niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Coincidencia con el Mundial

El aviso por calor coincide con el arranque de los partidos del Mundial de la FIFA en el sur de Florida.

El Hard Rock Stadium, denominado “Miami Stadium” durante el torneo, acoge este lunes a las 6:00 de la tarde el duelo entre Arabia Saudita y Uruguay, primera de las siete citas mundialistas previstas en el recinto de Miami Gardens.

La hora de finalización de la alerta coincide con el saque inicial, lo que obliga a aficionados y organizadores a extremar las precauciones durante el acceso al estadio.

Pronóstico y contexto

Los pronósticos apuntan a que la humedad alimentará tormentas durante la tarde, con riesgo de lluvias intensas e inundaciones localizadas en varios puntos del sur de Florida.

El NWS prevé que el patrón cálido se mantenga durante los próximos días, con sensaciones térmicas que rozarán de nuevo el umbral de aviso.

Ese umbral, fijado para Miami-Dade y Broward en una sensación térmica de 105 grados durante al menos dos horas, responde a un programa experimental que ajusta las alertas a la climatología local y a los datos de salud pública, dado que los efectos sobre la salud aparecen con valores inferiores a los criterios tradicionales.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias recomendaron beber agua con frecuencia, vestir ropa ligera y de colores claros, buscar lugares con aire acondicionado y vigilar los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas o sudoración excesiva.

El organismo insistió en que el riesgo es real con independencia de la cifra exacta del termómetro cuando un condado se encuentra bajo aviso, y subrayó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar emergencias médicas durante los meses más calurosos del año.