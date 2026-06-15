Miami abre sus puertas al Mundial con todo el fervor hispano

MIAMI. - Miami amanece este lunes convertido en una gran fiesta futbolera con la llegada de la Copa del Mundo 2026 al sur de Florida, una celebración que se palpa en las caravanas de autos adornados con banderas, en el Fan Festival diario de Bayfront Park y en eventos paralelos en sectores como Wynwood.

Miles de residentes y turistas esperan con ansias el debut local de Uruguay y Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. La diversidad cultural de la región, sumada al peso de las comunidades hispanas, convierte el inicio del torneo en la Capital del Sol en un acontecimiento que trasciende las canchas.

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Un condado vestido de fiesta

El entusiasmo se apoderó de las calles desde el arranque del torneo el 11 de junio. Banderas de decenas de países asoman por las ventanillas de los autos, las camisetas de las selecciones se imponen como atuendo cotidiano y las bocinas suenan al ritmo de cánticos en cada semáforo.

La fiebre mundialista se nota también en los centros comerciales, en las plazas y en los cafés. Desde los balcones cuelgan banderas de las selecciones, los comercios decoran sus vitrinas con motivos futbolísticos y las familias organizan reuniones para seguir los partidos en grupo.

El torneo, que reúne a 48 selecciones por primera vez en su historia, encontró en Miami un escenario natural gracias a su carácter multicultural y a su tradición como punto de encuentro de las Américas.

Bayfront Park, el corazón de la celebración

El epicentro de la euforia comunitaria está en el Fan Festival oficial de la FIFA, instalado en Bayfront Park frente a la bahía de Biscayne.

El recinto, gratuito y familiar, abre todos los días desde el 13 de junio y se mantendrá hasta el 5 de julio con cuatro pantallas gigantes que transmiten los 104 partidos del torneo, dos escenarios para espectáculos y actividades para todas las edades.

Los organizadores prevén hasta 30.000 visitantes por jornada. “Bienvenidos al segundo estadio de Miami”, proclamó la alcaldesa de la ciudad, Eileen Higgins, durante la apertura del espacio que Miami-Dade subvenciona con cerca de 15 millones de dólares.

Wynwood enciende la pasión

El fervor se replica en Wynwood, uno de los barrios más internacionales de la ciudad, donde bares y locales acondicionaron pantallas gigantes para seguir cada encuentro.

En sitios como Throw Social Miami o Grails Miami, que disponen de televisores gigantes, se congregan aficionados de todas las nacionalidades del torneo, mientras el Wynwood Marketplace se transformó en un destino temático durante doce días, a la espera del duelo entre Brasil y Escocia previsto para el 24 de junio en el Hard Rock Stadium.

El ambiente, eléctrico desde el arranque, ya dejó postales memorables. “Va a ser una locura, la vamos a pasar muy bien”, anticipó Héctor Gómez, uno de los hinchas presentes en las jornadas iniciales. “Seguramente voy a gritar mucho y me voy a quedar sin voz”, agregó Juan Díaz, otro de los asistentes.

Las ventanitas cambian de tema

El cambio también se siente en las clásicas ventanitas de café, termómetro social del exilio. En esos mostradores, donde el cafecito suele acompañar largas tertulias sobre la política y el futuro de Cuba y Venezuela, la conversación viró hacia las alineaciones, los pronósticos y las apuestas mundialistas.

Por unos días, la garra, el gol y la ilusión desplazaron a los temas habituales y unieron a una comunidad acostumbrada a debatir. “Hablamos de fútbol, pero hay cosas pendientes”, dijo un septuagenario en clara alusión a que sigue con expectativa el desenlace de lo que pueda ocurrir en Cuba luego de que el presidente Donald Trump anunció un acuerdo de paz con Irán.

Con el balón ya en juego, Miami confirma su vocación de ciudad global y se entrega a una fiesta que apenas comienza.