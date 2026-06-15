lunes 15  de  junio 2026
REALEZA

Condenan al hijo de la princesa de Noruega a cuatro años de prisión

La fiscalía había solicitado siete años de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.&nbsp;

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/ Youtube @Royal Fashion and History

OLSO.- Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha sacudido a la monarquía del país nórdico.

Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

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Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión.

Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.

Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel.

La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.

"Es natural plantearse recurrir las condenas por los cargos graves por los que ha sido declarado culpable y que no ha reconocido", declaró el lunes una de sus abogadas, Ellen Holager Andenæs.

Por su parte el fiscal Sturla Henriksbo calificó la pena de "larga y severa, proporcional a la gravedad de los delitos".

"Creo que este veredicto es una victoria para nuestro sistema judicial, demuestra que nadie está por encima de la ley, independientemente de quién sea o a qué familia pertenezca", declaró a la AFP.

Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.

El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.

"Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida", declaró el segundo día del juicio. "Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol", añadió.

"Régimen de terror"

Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.

En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.

A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía "por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen".

También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en "un monstruo", "objeto del odio de toda Noruega".

El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo.

La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo.

Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un "régimen de terror", según la acusación.

Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control.

Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.

Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.

FUENTE: AFP

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