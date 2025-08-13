miércoles 13  de  agosto 2025
Muere la actriz Danielle Spencer, famosa por la serie "What's Happening!!"

Danielle Spencer se alejó de la actuación en 2001 y fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014. Tenía 60 años

La actriz de Whats Happening!!, Danielle Spencer.

La actriz de "What's Happening!!", Danielle Spencer.

Captura de pantalla/YouTube/Entertaiment Tonight
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La actriz Danielle Spencer, quien dio vida en la década de los setenta a Dee Thomas en la famosa serie de ABC What’s Happening!!, falleció a los 60 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama. La información fue confirmada por Haywood Nelson, su coprotagonista en la aclamada producción.

"Nuestra brillante, amada, positiva, guerrera pragmática… finalmente encontró la libertad a las limitaciones del mundo y el cuerpo. Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, informando con pesar su partida y transición luego de una larga batalla contra el cáncer", escribió Nelson.

"Hemos perdido una hija, hermana, parte de la familia, integrante del elenco de What’s Happening!!, veterinaria defensora de los derechos de los animales y heroína del cáncer. Danielle amada. Te extrañaremos de esta forma”, agregó.

Spencer fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014 y se sometió a una doble mastectomía.

Sin embargo, en 2018, la actriz sufrió una hemorragia cerebral debido a un hematoma que se formó a causa de un accidente automovilístico que sufrió en 1976 -durante la segunda temporada de la comedia-, el cual cobró la vida de su padrastro, el actor Tim Pelt y la dejó a ella en coma durante tres semanas.

People informó que 42 después del siniestro, Spencer comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y pese a las constantes consultas médicas y tratamientos, el malestar solo se intensificaban. Al ser diagnosticada, los médicos le realizaron la cirugía cerebral de emergencia para extirpar el hematoma.

Trayectoria

Tras culminar la serie de ABC, se mudó con su madre un tiempo a África y posteriormente regresó a Estados Unidos para estudiar Medicina Veterinaria en la Universidad de California. En 1993, obtuvo un doctorado en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Tuskegee en Alabama.

Su último rol en la televisión fue en un episodio de Days of Our Lives, en 2001, donde interpretó a una vendedora de Salem Place.

Spencer se convirtió en la primera estrella infantil en ser incorporada en una muestra del Smithsonian Museum. Además, es parte de una exposición permanente del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, según ABC News.

