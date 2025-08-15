La Princesa Ana, la royal más popular, celebra 75 años

La princesa Ana de Inglaterra se reúne con los invitados durante la fiesta en el Jardín de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas del Soberano en el Palacio de Buckingham en Londres el 23 de mayo de 2024, en celebración del 200 aniversario de la organización benéfica.

LONDRES.- La princesa Ana , hermana del monarca Carlos III de Inglaterra y uno de los miembros más populares de la familia real británica, cumple 75 años este viernes.

Aunque no existen encuestas que midan específicamente qué porcentaje de británicos desearían que la princesa Ana fuera reina en lugar de su hermano, recientes sondeos la colocación como uno de los miembros más populares de la familia real británica.

Según una encuesta de YouGov de febrero de 2025, el 70 % de los británicos tiene una opinión positiva de ella, colocando a la hermana del rey justo detrás de los príncipes de Gales, Guillermo, hijo de Carlos III y heredero al trono, y su esposa Catalina.

En lugar de organizar una fiesta tradicional para celebrar sus 75 años, la única hija de los cuatro vástagos de la reina Isabel II optó por conmemorar la fecha de forma privada, navegando alrededor de las islas Hébridas Occidentales, en Escocia, con su esposo Tim Laurence, un oficial retirado de la Marina Real.

Sin embargo, en junio organizó un foro especial en el Palacio de Buckingham con alrededor de 200 representantes de más de 100 organizaciones benéficas que apoyan, "para conmemorar su próximo 75º cumpleaños", según informó el palacio.

Compromiso con causas benéficas

De esa forma reflejó su continuo compromiso con el servicio público.

Y es que la princesa Ana es conocida por ser una de los más miembros trabajadores de la familia real, con un compromiso constante con cientos de organizaciones benéficas y patronazgos, que abarcan desde la educación hasta el deporte y la ayuda humanitaria.

En 2024, la princesa Ana llevó a cabo aproximadamente un tercio de todos los compromisos reales, destacándose por su incansable compromiso con las causas benéficas.

Esa actividad se incrementó cuando sustituyó al rey Carlos III en diversos actos después de que se detectó un cáncer a su hermano en febrero de 2024.

"Su credo es: Mantenme ocupada. Estoy aquí para trabajar. Aquí estoy para hacer cosas buenas. Estoy aquí para conocer a la mayor cantidad de personas posibles'", manifestó en una ocasión Kevin S. MacLeod, quien fuera secretario de su madre, la reina Isabel II, para resumir la motivación de la princesa ante los compromisos reales.

En la vida de la princesa Ana ocupa un papel importante la equitación, siendo la primera miembro de la familia real en competir en unos Juegos Olímpicos, representando al Reino Unido en esa modalidad deportiva, en la ciudad canadiense de Montreal en 1976.

Pasión por la equitación

Como consecuencia de su pasión por la equitación, sufrió una conmoción cerebral y heridas leves en la cabeza el año pasado en un accidente con un caballo, lo que la llevó a pasar cinco días en un hospital.

Quince días después de salir del hospital, ella retoma sus compromisos.

Esa pasión por el deporte ecuestre la heredó su hija Zara Tindall, quien ganó la medalla de plata por equipos en concurso completo en los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

Zara Tindall es uno de los dos hijos fruto del primer matrimonio de la princesa Ana, con el capitán Mark Phillips, con quien se casó en 1973 y se divorció en 1992.

Su hija Zara cambió su apellido tras casarse en 2010 con Mike Tindall, exjugador de rugby, que participó con la selección inglesa en el Mundial de 2003.

La actriz Erin Doherty, quien interpretó a la princesa Ana en la serie The Crown, expresada en 2019, en una entrevista en el diario The Telegraph, que se sintió cautivada por el personaje.

"La princesa Ana, honestamente, no significaba nada para mí. Cuando me documenté sobre ella, me di cuenta de que era una mujer increíble. Me enamoré por completo", dijo en aquella ocasión.

Según el diario The Times, citando a una fuente cercana a la princesa, Ana tiene la intención de seguir trabajando hasta los 80 años, para luego tomarlo con más calma, antes de 'jubilarse' definitivamente a los 90.

FUENTE: AFP