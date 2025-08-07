La actriz Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades incurables

MIAMI.- La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade ha conmocionado a sus seguidores tras revelar públicamente que enfrenta dos enfermedades degenerativas que no tienen cura, asegurando que su situación es delicada y que con el paso del tiempo podría perder habilidades fundamentales como hablar o caminar.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Conclusión: médicamente, científicamente, me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, expresó con sinceridad en una reciente entrevista con Telediario.

Andrade, de 52 años, señaló que las condiciones que enfrenta afectan de manera progresiva su cuerpo: “Poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera. Tengo una enfermedad degenerativa”, afirmó, sin detallar el nombre de las afecciones.

Aneurisma cerebral

Aunque no confirmó exactamente de qué se trata, se sabe que en 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, y ha circulado información no confirmada sobre una posible esclerosis múltiple, versión que ella ha desmentido en otras ocasiones.

Pese al difícil diagnóstico, la conductora se mantiene con buen ánimo y agradeció profundamente las muestras de cariño que ha recibido: “Hay gente que me abraza, que reza por mí, y yo ni sabía que me conocía… amigos que hace muchos años no aparecían, ahora aparecen cuando más los necesito”, dijo emocionada.

Durante la entrevista, también comentó que recientemente pasó un tiempo en Tulum, lo que ayudó a mejorar su condición física, ya que caminar en la arena le resultó más fácil que sobre el pavimento.

“Me sentía mejor allá. Es más fácil caminar en la arena que en el asfalto. Pero voy mejorando muy bien”, explicó.