viernes 15  de  agosto 2025
ENCUENTRO

Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara

Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre las delegaciones de los dos países

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 15 de agosto de 2025, rumbo a Alaska para reunirse con el presidente ruso. El presidente estadounidense Donald Trump partió de Washington el viernes rumbo a Alaska para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania. &nbsp;

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 15 de agosto de 2025, rumbo a Alaska para reunirse con el presidente ruso. El presidente estadounidense Donald Trump partió de Washington el viernes rumbo a Alaska para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.

 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

MIAMI.- El presidente Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.

Putin ha hecho escala en el extremo este de Rusia, en la ciudad de Magadán, como paso previo a su vuelo final a la ciudad estadounidense de Anchorage. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que el presidente aprovechará la parada para verse con autoridades locales y visitar una fábrica, según las agencias de noticias rusas.

Lee además
El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior
trump busca en su encuentro con putin detener los combates en ucrania | el diario en 90 segundos
El Diario en 90 segundos

Trump busca en su encuentro con Putin detener los combates en Ucrania | El Diario en 90 segundos

Por su parte, el Air Force One despegó con Trump a bordo a primera hora de este viernes desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington. Antes de su partida, el magnate republicano lanzó un último mensaje en su red Truth Social: "¡Apuestas elevadas!"

La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 11.00 hora local de Anchorage (03:00 PM hora de Miami).

Según el Kremlin, Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre las delegaciones de los dos países. Al término de la cumbre, está previsto que ambos líderes comparezcan en una rueda de prensa conjunta.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump busca en su encuentro con Putin detener los combates en Ucrania

Ecuador se suma a EEUU y declara al Cártel de los Soles organización terrorista

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: hay avance para debilitar régimen de Maduro, estamos reconectados

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 15 de agosto de 2025, rumbo a Alaska para reunirse con el presidente ruso. El presidente estadounidense Donald Trump partió de Washington el viernes rumbo a Alaska para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.  
ENCUENTRO

Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara
Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.
LA GANADORA

Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025

El recluso Christopher Castro y los oficiales Shentrica Clark y DAndre Hill
SUCESOS

Acusan a siete oficiales penitenciarios de Florida por golpiza a recluso

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo