Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 15 de agosto de 2025, rumbo a Alaska para reunirse con el presidente ruso. El presidente estadounidense Donald Trump partió de Washington el viernes rumbo a Alaska para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.

MIAMI .- El presidente Donald Trump , y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin , están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.

Putin ha hecho escala en el extremo este de Rusia, en la ciudad de Magadán, como paso previo a su vuelo final a la ciudad estadounidense de Anchorage. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que el presidente aprovechará la parada para verse con autoridades locales y visitar una fábrica, según las agencias de noticias rusas.

Por su parte, el Air Force One despegó con Trump a bordo a primera hora de este viernes desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington. Antes de su partida, el magnate republicano lanzó un último mensaje en su red Truth Social: "¡Apuestas elevadas!"

La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 11.00 hora local de Anchorage (03:00 PM hora de Miami).

Según el Kremlin, Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre las delegaciones de los dos países. Al término de la cumbre, está previsto que ambos líderes comparezcan en una rueda de prensa conjunta.

