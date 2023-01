Muere la 'influencer' Elena Huelva tras batalla contra el cáncer

VIDEO Rolando Lacayo, el 'influencer' que fundó The Personal Injury Hub

Huelva compartía, a través de Instagram y Tiktok, las diferentes etapas de su enfermedad, un sarcoma de Ewing, y mostraba cómo su perseverancia la hacía mantenerse fuerte ante la misma. Bajo el lema ‘mis ganas ganan’, fue sumando seguidores quienes la acompañaron a través de las pantallas móviles y aplaudían su constancia ante la dura adversidad que vivía.

Sin embargo, desde hace unos días había comunicado que los malestares eran más fuertes.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada", escribió horas antes de conocerse su fallecimiento.

Luego de la noticia, sus seguidores e importantes personalidades dejaron su pésame a la familia de Huelva, tales como la cantante Beatriz Luengo, la periodista Sara Carbonero y la presentadora Ana Obregón.

"Elena no tengo palabras, paso por aquí deseando que sea mentira. Eres un ángel. Estas son las cosas que no entiendo ni entenderé nunca. Vivirás siempre para nosotros. Gracias por tu fuerza y tu inspiración. Un abrazo para tu familia", escribió Luengo.

Por su parte, Obregón manifestó sentirse agradecida de haberla conocido y poder compartido con ella.

"Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo, y muchos otros jóvenes, a darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. ¡Has ganado princesa! Tus ganas ganarán siempre", comentó Obregón, quien perdió a su hijo, Alex Lequio, por la misma enfermedad.

Durante el 2022, Huelva publicó su libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, texto donde compila cada paso dado en la batalla contra el cáncer.

El 31 de diciembre, la joven agradeció por el espléndido año que vivió.

"Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas", concluyó.

