Muere Leandro De Niro, nieto del actor Robert De Niro

"Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido hijo", reza el mensaje.

La publicación fue comentada por el artista Carlos Rodríguez, conocido popularmente como Carlos Mare, padre de Leandro. "Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio él y la pérdida que hoy sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es un hijo de Dios. En esta luna llena, su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear amor sin Leo", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drena (@drenadeniro)

Por su parte, el actor Robert De Niro, quien semanas pasadas había manifestado su felicidad por el nacimiento de su hija Gia Virginia, dijo a Page Six que se encontraba consternado por la noticia.

"Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo", manifestó.

Leandro De Niro Rodríguez seguía los pasos de su madre y su abuelo, pues también se forjaba un camino en la actuación. Junto a Drenna hizo una aparición en la película A Star Is Born (2018). También había participado en títulos como The Collection (2005) y Cabaret Maxime (2018).

Aunque aún se desconocen las causas de muerte, el medio argentino La Nación señala que los informes policiales destacan que se halló droga cerca del cuerpo del joven.

FUENTE: REDACCIÓN