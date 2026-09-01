martes 1  de  septiembre 2026
ALTRUSIMO

Olivia Rodrigo recauda 20 millones con festival musical en beneficio de la mujer

Daisy Chain Fields, celebrado este fin de semana en California, fue todo un éxito de asistencia con 45.000 personas asistentes pese al sofocante calor

Olivia Rodrigo.&nbsp;

Olivia Rodrigo. 

AFP

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante Olivia Rodrigo recauda 10 millones de dólares con Daisy Chain Fields, un festival con un cartel enteramente femenino, y suma otros 10 millones de la Fundación Melinda French Gates para organizaciones benéficas de mujer e infancia.

Daisy Chain Fields, celebrado este fin de semana en California, fue todo un éxito de asistencia con 45.000 personas asistentes pese al sofocante calor.

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Los fondos serán repartidos entre una serie de organizaciones dedicadas a promover el derecho al aborto y la infancia como son Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeForm, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center y Planned Parenthood.

"Daisy Chain Fields trata sobre lo que puede suceder cuando nos unimos y utilizamos nuestro poder colectivo para apoyarnos mutuamente", dijo la cantante.

"Me llena de orgullo apoyar la visión de Olivia -señaló Melinda Gates-. Lo que Daisy Chain Fields pone en marcha perdurará mucho más allá de una sola noche, al abrir oportunidades para mujeres y niñas de todo el mundo y mostrar a una nueva generación cuán importantes son sus voces".

Actuaciones estelares

El cartel del festival ha contado con las actuaciones de la propia Rodrigo y otras artistas como Alanis Morissette, Bikini Kill, Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks, Garbage y Katseye, entre otras.

"Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser los motores de un cambio significativo, y tengo la esperanza de que este festival sea precisamente eso", señaló en su perfil de Instagram con motivo del anuncio del festival.

La iniciativa, que tiene la margarita como icono, está inspirada en festival Lilith Fair celebrado en 1996, y creado por la artista Sarah McLachlan, con un cartel también enteramente femenino.

Recientemente Rodrigo lanzó su tercer álbum de estudio titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un proyecto que debutó en el número uno de la lista Billboard 200. Es la tercera vez consecutiva que la joven cantautora de 23 años logra posicionar su álbum en lo más alto de dicho conteo.

FUENTE: EFE

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