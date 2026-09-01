martes 1  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Cantante Patrick Bruel cancela gira tras ser imputado por delitos de agresión sexual

La batería de recitales, titulada Alors, 35 ans, regarde, incluía 35 citas entre octubre y noviembre, con parada en decenas de ciudades francesas, Bruselas y Ginebra

El cantante francés Patrick Bruel fue acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres.

El cantante francés Patrick Bruel fue acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres.

AFP / Alain Jocard

PARÍS.- El célebre cantante y actor francés Patrick Bruel, imputado este año por violación y otros delitos sexuales, anunció este martes la anulación de su gira de conciertos en octubre y noviembre ante la oposición que generaban los recitales, incluido el rechazo público por parte de una quincena de alcaldes.

Bruel, que se convirtió en un auténtico ídolo musical en los años noventa en Francia, anunció la cancelación de los espectáculos con un mensaje en la red social Instagram, en el que admitió que esta gira se había convertido en "la encarnación de un debate que la sobrepasa".

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El responsable del fenómeno de masas conocido en su día como la 'bruelmanía' aseguró que si hasta ahora había mantenido los conciertos, a pesar de las medidas judiciales contra él, no fue como "desafío" o "provocación", sino por la voluntad de "subir al escenario" y ejercer su profesión.

También por los trabajadores de la gira, que son un centenar según detalló en su mensaje, y por las "más de 150.000 personas que esperaban con tanta impaciencia" los conciertos, concebidos como celebración del 35 aniversario de la publicación de su disco Alors regarde.

Gira

La batería de recitales, titulada Alors, 35 ans, regarde, incluía 35 citas entre octubre y noviembre próximos, con parada en decenas de ciudades francesas, como París, Marsella y Lyon, pero también salidas fuera de Francia, a Bruselas y Ginebra (Suiza).

Alcaldes de una quincena de ciudades, como los de Chartres, Caen o Tours, se habían pronunciado públicamente en contra de que los conciertos se celebraran, postura aplaudida por las organizaciones feministas.

Otros regidores, como el de Toulouse, el conservador Jean-Luc Moudenc, se habían mostrado públicamente favorables a que Bruel cantase en su ciudad para respetar la presunción de inocencia.

El artista, de 67 años, ya había cancelado en mayo pasado -cuando empezaron a amontonarse las acusaciones públicas y denuncias judiciales por delitos sexuales- todos sus conciertos previstos hasta septiembre y sus representaciones teatrales.

Además de tener abiertas otras investigaciones aún en proceso, en junio quedó imputado en el marco de cuatro casos distintos por delitos de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, pero se le concedió la libertad bajo control judicial.

En julio la Justicia aligeró las medidas cautelares contra él, como la prohibición de salir de Francia, lo que generó una fuerte polémica.

FUENTE: EFE

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