Muere Maggie Smith, actriz de "Harry Potter", a los 89 años

“Deja dos hijos y cinco queridos nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, dijeron en un comunicado emitido a través de la publicista Clair Dobbs.

Smith fue frecuentemente calificada como la actriz británica más destacada de una generación que incluía a Vanessa Redgrave y Judi Dench, con un puñado de nominaciones al Premio de la Academia y un estante lleno de trofeos de actuación.

Siguió siendo solicitada -incluso- en sus últimos años, a pesar de su lamento de que cuando se llega a la era de las abuelas, se tiene suerte de conseguir cualquier cosa, a juicio de la intérprete.

Trayectoria de la actriz

Smith resumió secamente sus papeles posteriores como una galería de grotescos, incluida la profesora McGonagall. Cuando se le preguntó por qué aceptó el papel, bromeó: "Harry Potter es mi pensión".

Richard Eyre, quien dirigió a Smith en una producción televisiva de Suddenly Last Summer, dijo que ella era intelectualmente la actriz más inteligente con la que había trabajado. "Tienes que levantarte muy, muy, temprano por la mañana para burlar a Maggie Smith”.

Jean Brodie, en la que interpretó a una peligrosamente carismática maestra de escuela de Edimburgo, le valió el Premio de la Academia a la Mejor actriz y también el Premio de Cine de la Academia Británica (Bafta) en 1969.

Smith añadió un Óscar a la Mejor actriz de reparto por California Suite en 1978, Globos de Oro por California Suite y Room with a View y premios Bafta a la actriz principal por A Private Function, en 1984; A Room with a View, en 1986; y La solitaria pasión de Judith Hearne, en 1988.

También recibió nominaciones al Premio de la Academia como actriz de reparto en Othello, Travels with My Aunt, Room with a View y Gosford Park, y en los Bafta en Tea with Mussolini.

En el escenario, ganó un Tony en 1990 por Lettice and Lovage.

FUENTE: AP