Muere papá de Lucho Borrego, colaborador de "Suelta la sopa"

Lucho Borrego hizo el anuncio, a través de sus redes sociales.

"Quiero comentarles que sin duda alguna ha sido uno de los momentos mas difíciles de mi vida laboral. Justo antes de este chat para hablar de Maluma, recibí una llamada de mi hermana Inés para decirme que los médicos no le daban mayores esperanzas de vida a mi papá Luis", escribió en su cuenta de Instagram.

El padre de Lucho Borrego se encontraba en un delicado estado de salud, ya que tenía un problema del corazón que repercutía en otros órganos del cuerpo.

"Me dijo que en ese momento se iban a despedir de él y les pedí que me lo pusieran en el teléfono a pesar de que estaba inconsciente", agregó.

A pesar de lo doloroso de la situación, Lucho Borrego conservó la compostura mientras estaba al aire participando en el bloque en el que le tocaba hablar sobre Maluma y Selena Gómez.

"Sabía que a mi papá no le gustaría que dejara a medias mis responsabilidades y opté por lo menos terminar en este segmento antes de despedirme de mi papá, segundos después tras bambalinas y donde, a pesar de mi autocontrol, me desplomé... no aguanté mis lágrimas y no pude seguir luego de colgar la llamada", dijo el periodista.

El papá de Lucho Borrego falleció 30 minutos después.

"Espero pronto estar en condiciones de estar nuevamente con ustedes y gracias por entenderlo (...) Les pido por último una oración por el eterno descanso de mi papá", agregó.