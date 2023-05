Muere Tina Turner, la Reina del Rock and Roll

Turner se alejó de los escenarios musicales luego de ser diagnosticada en 2016 con un cáncer intestinal. Posteriormente, en 2017 se sometió a un trasplante de riñón. También sufrió un derrame cerebral.

La Reina del Rock and Roll nació como Anna Mae Bullock en una región segregada de Tennessee en 1939.

Trayectoria

Sus primeros pasos en la música los dio como corista de la banda de su exesposo Ike Turner, The Kings of Rhythm. Pero fue en 1960 cuando dio su gran salto a la fama al consolidarse junto a él como la voz principal del grupo.

De aquella época cosechó los éxitos Proud Mary y River Deep, Mountain High. Sin embargo, tras 20 años de matrimonio, en 1978 se divorció luego de ser víctima de abuso físico y psicológico.

Pero, en 1980, cuando muchos de sus colegas veían su trayectoria venirse abajo, Tina despegó su carrera como solista, etapa en la que sobresalen temas como What’s Love Got to Do with It y The Best.

Su voz ronca y la energía que desprendía en el escenario le valió el reconocimiento mundial, logrando posicionarse como una de las cantantes más icónicas en el mundo y obteniendo innumerables reconocimientos como ocho premios Grammy.

Tina también protagonizó la película Mad Max Beyond Thunderdome de 1985, donde su éxito We don't need another hero forma parte de la banda sonora.

En 2021, Tina Turner entró como solista al Salón de la Fama del Rock 'n' Roll, del cual ya formaba parte desde 1991 junto a su exesposo.

Vida personal

A mediados de la década de los 80, Tina Turner conoció al ejecutivo musical Erwin Bac, con quien inició una relación. En 2013 se casaron.

La pareja se mudó a Suiza, donde la cantante renunció a su nacionalidad estadounidense para contraer la suiza, según BBC.

Fue Bac quien le donó uno de sus riñones en 2017, cuando se descubrió que Turner padecía de insuficiencia renal.

Tina sufrió la pérdida de dos de sus cuatro hijos.

En 2018, su hijo mayor Craig, fruto de su relación con su excompañero de banda Raymond Hill, se suicidó. Mientras que en 2022, Ronnie, hijo de Tina e Ike, murió.

En 1993, se estrenó la película What's Love Got To Do With It que retrató la vida de la artista. Y en 2018 se estrenó en Londres un musical sobre su vida.

Ese mismo año, la cantante también publicó sus memorias My Love Story, en las que explicaba el maltrato que sufrió durante su primer matrimonio. "La gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que pasó, si no cómo lidias con eso", dijo durante una entrevista.

En 2021, Tina publicó su tercer libro autobiográfico Happiness Becomes You, donde profundiza un poco más su vida y las decisiones que la llevaron a la gloria musical. “Los arcoíris más brillantes aparecen tras las tormentas más intensas. Magníficas mariposas surgen de los capullos más apagados. Y las flores de loto más bonitas nacen del lodo más profundo y espeso”, reza un fragmento del texto.

