"Mulán", "madura" y "emotiva" con "muchos guiños" a la original

"La nueva versión de Mulán de Disney deja mucho atrás, pero ofrece mucho más en su ausencia. Un montón de guiños a la de 1998 salpican una historia llena de acción increíble, humor y corazón", apuntó Alison Foreman de Mashable.

Embed

"Mulán es emocionante, vibrante, emotiva y diferente de la versión de animación. Definitivamente es algo propio, lo que buscaba: una película de Disney más madura, con un diseño de producción y una coreografía de lucha impresionantes. La directora Niki Caro y la estrella Liu Yifei son los grandes sobresalientes en mi opinión", dijo Erik Davis de Fandango.

Para Kirsten Acuna de Insider "Mulán es absolutamente fantástica. Lo suficientemente diferente con grandes escenas de acción, pero con el corazón de la película original. Ni siquiera importa que no sea un musical. Si eres fan de la animación, hay muchos guiños sutiles en muchas de las canciones".

"Mulan es una de las mejores adaptaciones de acción real de un clásico animado de Disney. Rinde homenaje a la película de 1998 al modernizar temas de empoderamiento femenino y escenas icónicas, al tiempo que destaca con una gran cinematografía y secuencias de batalla que recuerdan las epopeyas de Wuxia", apuntó Michael Lee de Geeks of Doom.

"Guau. Simplemente guau. Mulán no solo es visualmente impresionante, es absolutamente mágica. Me reí, lloré y me encantó cada segundo. Estoy ansiosa por llevar a mis chicas a verla. Habla sobre el poder de las chicas. Guau", escribió Tessa Smith de Screen Rant.

Una de las mayores críticas de los fans giró en torno a la eliminación de Mushu, el simpático dragón que aparece en la versión de animación. Un detalle que, si bien ha pasado desapercibido entre la mayoría de críticas, sí ha señalado Tatiana Hullender de Screen Rant.

"Mulán es una película hermosa que rinde homenaje a la balada de su origen y Yifei Liu ofrece una actuación fantástica. Se echan de menos las canciones y Mushu, pero otros cambios de la adaptación sirven a la historia y se ajustan al tono", aseguró.

Dirigida por Niki Caro, se espera que la nueva Mulán llegue a los cines españoles el próximo 27 de marzo.