miércoles 18  de  febrero 2026
PATRIMONIO

Viena exhibe "El Origen del mundo", famoso desnudo femenino de Courbet

Según Hans-Peter Wipplinger, director artístico del Museo Leopold, es la cuarta vez que se presta la obra al extranjero

Una estatua del pintor francés Gustave Courbet realizada por el artista Louis-Joseph Leboeuf se exhibe durante la inauguración de la primera exposición individual dedicada a Gustave Courbet (1819-1877) en el Museo Leopold de Viena, Austria, el 18 de febrero de 2026.

AFP / Joe Klamar

VIENA.- Uno de los desnudos más polémicos de Gustave Courbet, El origen del mundo, que muestra en primer plano la vulva de una mujer tumbada sobre una cama, será la pieza central de una retrospectiva del pintor francés del siglo XIX que se inaugurará el jueves en Viena.

El Museo de Orsay de París, donde normalmente está expuesto, ha prestado este lienzo de 1866 al Museo Leopold de Viena para la retrospectiva que se clausurará el 27 de junio.

Según Hans-Peter Wipplinger, director artístico del Museo Leopold, es la cuarta vez que se presta la obra al extranjero.

Mirada pública

Originalmente el cuadro fue comprado por el diplomático otomano Khalil Sherif Pasha, conocido como Khalil-Bey, antes de ser adquirido por distintos coleccionistas privados.

"Courbet creó deliberadamente el cuadro para la esfera privada; en el siglo XIX, una presentación pública habría sido impensable", se lee en las notas de la exposición.

El cuadro se ha mostrado en público por primera vez en 1955. Es la pieza central de la retrospectiva, junto con el lienzo "Los durmientes" (también conocido como "El sueño"), una pintura de 1819 que muestra a dos mujeres desnudas durmiendo juntas.

La exposición de Courbet (1819-77), un artista que desafió las convenciones de su época, incluye 128 obras, incluidas pinturas, esculturas y dibujos.

FUENTE: AFP

Temas
