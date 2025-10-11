sábado 11  de  octubre 2025
MUSEOS

Museo de Brooklyn inaugura exposición de Monet

El tiempo de Claude Monet en Venecia resultó en 37 pinturas, muchas de las cuales ahora se exhiben en el Museo de Brooklyn, en Nueva York

Una persona mira una pintura de Claude Monet Le Moulin de Limetz (El molino de Limetz) durante la vista previa de otoño de Sothebys en Nueva York el 2 de noviembre de 2023.

Una persona mira una pintura de Claude Monet Le Moulin de Limetz (El molino de Limetz) durante la vista previa de otoño de Sotheby's en Nueva York el 2 de noviembre de 2023.

AFP/Angela Weiss

NUEVA YORK.- A sus 68 años, Claude Monet no quería viajar a Venecia en 1908. Trabajaba en sus famosas pinturas de nenúfares cuando accedió a acompañar a su esposa, Alice Hoschede. El tiempo que pasó allí fue uno de los más prolíficos de su obra y resultó en 37 pinturas, muchas de las cuales ahora se exhiben en el Museo de Brooklyn, en Nueva York.

"Se enamoró de la ciudad y tuvo allí un tiempo maravilloso con Alice", dijo Lisa Small, una de las curadoras de la muestra.

Lee además
Una proyección ilumina las pertenencias de la pintora mexicana Frida Kahlo en el Museo Casa Kahlo, ubicado en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, el 3 de octubre de 2025.     
ARTES VISUALES

Museo en México expone el lado íntimo y familiar de Frida Kahlo
Indira Leal, al frente de Cinema Venezuela, lidera junto a su equipo una plataforma que celebra el talento del cine venezolano.
FLORIDA

Llega a Miami la novena edición de Cinema Venezuela

"Ellos querían regresar, pero Alice enfermó y tristemente murió. Entonces él terminó estas obras en Giverny en un estado de pesar y de duelo", agregó.

La exposición, que se prolongará hasta febrero de 2026, vuelve sobre los pasos del viaje de la pareja a Venecia por medio de las obras maestras que el pintor francés creó en la ciudad y de sus archivos, incluyendo postales y fotos.

Para la muestra se reunieron 19 pinturas. Muchas exhiben, en el icónico estilo del maestro impresionista, edificios arquitectónicamente asombrosos desde diferentes distancias y horas del día, siempre destacando el agua y sus reflejos.

El punto culminante de Monet y Venecia es una sala con las pinturas de Monet acompañadas de música, con una sinfonía creada para la ocasión por el compositor residente del museo, Niles Luther.

"La pieza es un guiño a los críticos de arte que, hacia el final de su carrera, hablaban de su obra en términos musicales, a través de una lente musical", dijo Small.

"Hablaban de la sinfonía de colores, la armonía de las pinceladas, las pinceladas siendo como una orquesta", concluyó.

La exhibición está disponible en el Museo de Brooklyn desde el sábado 11 de octubre.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sofía Lachapelle engalana la portada de la revista "Luxe Varié"

Filme venezolano "Unspoken Bonds" explora los secretos familiares

Arturo Castro, de la comedia a la ciencia ficción en "Tron: Ares"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
GUERRA COMERCIAL

China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

Te puede interesar

Stacy L. Miller, directora y CEO del Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW). 
NUEVA ERA DEL TRANSPORTE

Nuevo corredor de autobuses eléctricos transforma la movilidad en el sur de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"