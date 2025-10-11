Museo de Brooklyn inaugura exposición de Monet

Una persona mira una pintura de Claude Monet Le Moulin de Limetz (El molino de Limetz) durante la vista previa de otoño de Sotheby's en Nueva York el 2 de noviembre de 2023.

NUEVA YORK.- A sus 68 años, Claude Monet no quería viajar a Venecia en 1908. Trabajaba en sus famosas pinturas de nenúfares cuando accedió a acompañar a su esposa, Alice Hoschede. El tiempo que pasó allí fue uno de los más prolíficos de su obra y resultó en 37 pinturas, muchas de las cuales ahora se exhiben en el Museo de Brooklyn , en Nueva York.

"Se enamoró de la ciudad y tuvo allí un tiempo maravilloso con Alice", dijo Lisa Small, una de las curadoras de la muestra.

"Ellos querían regresar, pero Alice enfermó y tristemente murió. Entonces él terminó estas obras en Giverny en un estado de pesar y de duelo", agregó.

La exposición, que se prolongará hasta febrero de 2026, vuelve sobre los pasos del viaje de la pareja a Venecia por medio de las obras maestras que el pintor francés creó en la ciudad y de sus archivos, incluyendo postales y fotos.

Para la muestra se reunieron 19 pinturas. Muchas exhiben, en el icónico estilo del maestro impresionista, edificios arquitectónicamente asombrosos desde diferentes distancias y horas del día, siempre destacando el agua y sus reflejos.

El punto culminante de Monet y Venecia es una sala con las pinturas de Monet acompañadas de música, con una sinfonía creada para la ocasión por el compositor residente del museo, Niles Luther.

"La pieza es un guiño a los críticos de arte que, hacia el final de su carrera, hablaban de su obra en términos musicales, a través de una lente musical", dijo Small.

"Hablaban de la sinfonía de colores, la armonía de las pinceladas, las pinceladas siendo como una orquesta", concluyó.

La exhibición está disponible en el Museo de Brooklyn desde el sábado 11 de octubre.

FUENTE: AFP