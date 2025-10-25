sábado 25  de  octubre 2025
Vigilante del Louvre recuerda escuchar un gran ruido durante el robo

En apenas ocho minutos, los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, rompieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas, y huyeron con ocho piezas de un valor estimado de más de 100 millones de dólares

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- Una vigilante del museo del Louvre que se encontraba en el lugar durante el espectacular robo de las joyas de la corona francesa el domingo explicó que oyó un "ruido enorme" y "totalmente inusual".

"Era un domingo muy tranquilo", recordó la agente, que requirió el anonimato, en una entrevista el jueves en la radio France Inter. "De repente, se oyó un ruido enorme (...), totalmente inusual, un ruido sordo, un poco metálico".

"Nadie puede estar preparado para algo así", añadió. En el momento de la intrusión, se encontraba con otros empleados en la galería de Apolo, donde se produjo el hurto.

Esta vigilante, "muy experimentada" según la radio, contó que, junto con sus compañeros, se adentró en la galería y vio a "dos visitantes aterrorizadas", antes de ver "a uno de los ladrones darse la vuelta" con algo que a ella le pareció "una motosierra".

Gritó entonces a sus compañeros que "se fueran". Uno de ellos dio la alarma por walkie-talkie y se evacuó a los visitantes.

En apenas ocho minutos, los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, rompieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas, y huyeron con ocho piezas de un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

"Creo que, a posteriori, nos habría parecido inimaginable que se pudieran romper esas vitrinas", aseguró la mujer. "Nunca pensamos ni por un segundo que existiera un riesgo así".

En el canal de televisión BFMTV, un agente de seguridad privada que también estaba de servicio el domingo contó que vio huir a los delincuentes.

Llegó en el momento en que los ladrones se marchaban en moto, y notó un "fuerte olor a gasolina".

"Habían perforado el depósito de su vehículo. Había un soplete cerca y es evidente que pretendían prender fuego al vehículo", afirmó.

Fue precisamente él quien vio un objeto caído en el suelo: "Dije a los policías: 'Miren, hay algo ahí abajo'. Se trataba de la corona de la emperatriz Eugenia", esposa de Napoleón III (emperador de 1852 a 1870).

Esta corona, adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, fue encontrada dañada tras la huida de los ladrones.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, aseguró que el sistema de seguridad de la galería de Apolo funcionó pero reconoció que el sistema de videovigilancia exterior del establecimiento --el museo más visitado del mundo-- era "muy insuficiente".

FUENTE: AFP

