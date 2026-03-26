jueves 26  de  marzo 2026
MODA

Museo de la Moda de París estrena exposición sobre estilo de vestir del siglo XVIII

En la exhibición docenas de prendas centenarias son complementadas con carteles, libretas y accesorios con los que comprender algunas tendencias actuales

Un vestido de un príncipe indio del siglo XVIII (izquierda) junto a un modelo de Louis Vuitton de 2018 (derecha). El Museo de la Moda de París, conocido como Palacio Galliera, acoge una exposición sobre el estilo de vestir de las mujeres en el siglo XVIII y sus muchas interpretaciones a lo largo de la historia, e incluye algunas prendas que pertenecieron a la reina María Antonieta.&nbsp;

Un vestido de un príncipe indio del siglo XVIII (izquierda) junto a un modelo de Louis Vuitton de 2018 (derecha). El Museo de la Moda de París, conocido como Palacio Galliera, acoge una exposición sobre el estilo de vestir de las mujeres en el siglo XVIII y sus muchas interpretaciones a lo largo de la historia, e incluye algunas prendas que pertenecieron a la reina María Antonieta. 

EFE / Pol Lloberas Cardona

PARÍS.- El Museo de la Moda de París, conocido como Palacio Galliera, acoge una exposición sobre el estilo de vestir de las mujeres en el siglo XVIII y sus muchas interpretaciones a lo largo de la historia, e incluye algunas prendas que pertenecieron a la reina María Antonieta.

"Aunque a menudo se percibe como un siglo lejano, incluso anticuado, el siglo XVIII constituye una etapa fundamental en la evolución de la imagen femenina, que sigue influyendo hoy en día en el mundo de la moda y la cultura popular", afirma el museo en la presentación de la exposición La Moda en el Siglo XVIII. Una herencia mitificada.

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En la exhibición, que se inició el 14 de marzo y estará abierta hasta el 12 de julio, docenas de prendas centenarias son complementadas con carteles, libretas y accesorios con los que comprender las raíces de algunas de las tendencias actuales, tanto en el mundo de la moda como en las artes decorativas y la pintura.

"¿Por qué el estilo del siglo XVIII sigue estando de moda? ¿Por qué se actualiza constantemente en el mundo de la moda y no solo ahí, sino también en la cultura popular, en el cine, en la prensa…? Es precisamente este entusiasmo el que la exposición trata de analizar", explicó en declaraciones a EFE la asistenta de la exposición, Alice Freudiger

Con la disposición de los vestidos, el museo establece un diálogo entre las prendas más antiguas y algunas de sus interpretaciones más actuales, como un traje de un emperador indio del siglo XVIII reimaginado por Louis Vuitton, o trajes de Chanel inspirados en vestidos de falda recogida (llamados 'polacos') del mismo siglo.

"Nos damos cuenta de que las referencias al siglo XVIII acaban siendo, en realidad, totalmente distorsionadas o tal vez idealizadas. Ya no se trata de una cita literal, sino más bien de un pretexto para evocar el lujo, la elegancia, el arte de aparentar ...", añadió.

Piezas de una reina

Según Freudiger, esta reinterpretación decimonónica marcó la forma en la que el siglo XVIII se entendía entre los círculos de la alta sociedad, que mostraron un "espíritu contrarrevolucionario" que, con el tiempo, acabaría influyendo en la percepción del pasado en el siglo XX, cuando empieza a evocar el Siglo de las Luces "con ojos de fantasía y de utopía".

"La primera reactivación del siglo XVIII, que tiene lugar en el XIX, se produce por razones políticas (...) En Francia, en el siglo XIX se producen muchos cambios importantes, por lo que puede parecer un poco más sombrío. Así, el siglo XVIII se presenta como una especie de paraíso perdido", detalló.

Entre las prendas expuestas se cuentan algunas que fueron propiedad de la célebre reina María Antonieta (1755-1793), como un zapato que muy probablemente portó el día de su ejecución, según los organizadores de la exposición, o un corsé que "se expone por última vez por razones de conservación

FUENTE: EFE

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