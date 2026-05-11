"El diablo viste a la moda 2" se impone en segunda semana al estreno de "Mortal Kombat"

Los actores Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway posan durante el estreno de la icónica película "El diablo viste de Prada 2" este lunes, en el Lincoln Center de Nueva York (EE.UU.).

LOS ÁNGELES.- Según estimaciones de la industria publicadas el domingo, El diablo viste a la moda 2, la esperadísima secuela del éxito de 2006, resistió la fuerte competencia de Mortal Kombat II y se mantuvo en la cima de la taquilla norteamericana por segunda semana consecutiva.

a película protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci recaudó 43 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, informó Exhibitor Relations. Esto eleva el total mundial de la película de Disney/20th Century a la impresionante cifra de 433 millones de dólares.

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Streep ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la imperiosa editora de revista Miranda Priestly, personaje claramente inspirado en la veterana editora en jefe de Vogue, Anna Wintour.

Taquilla

Mortal Kombat II, la secuela de Warner Bros. Basada en el popular videojuego de fantasía y artes marciales, debutó en segundo lugar con 40 millones de dólares.

"Este es un excelente estreno para la segunda entrega de una serie de acción y suspense", afirmó el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research.

"La recaudación del fin de semana está muy por encima del promedio del género y casi duplica la del estreno de la película anterior, aunque esta se estrenó durante la pandemia".

Michael, la película biográfica sobre el fallecido astro de la música Michael Jackson, cayó al tercer puesto, pero aun así recaudó 36,5 millones de dólares.

La película de Lionsgate, que narra el ascenso del legendario artista desde estrella infantil hasta convertirse en uno de los íconos del pop más famosos del mundo, pero que no incluye ningún material sobre acusaciones de abuso sexual, ha recaudado más de 575 millones de dólares en la taquilla mundial.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a su tío en su primer papel como actor.

The Sheep Detectives, una película de misterio para toda la familia de Amazon MGM, debutó en cuarto lugar con 15,9 millones de dólares.

La película está protagonizada por Hugh Jackman en el papel de un pastor que lee misterios a su rebaño en un pueblo inglés. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas (con las voces de Julia Louis-Dreyfus y Patrick Stewart, entre otros) se unen para resolver el crimen.

En quinto lugar quedó otro estreno, el documental de James Cameron Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D, con 7,5 millones de dólares. La película de Paramount sigue a la cantante ganadora del Óscar y del Grammy en sus conciertos en Manchester.

FUENTE: AFP