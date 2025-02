Museo Reina Sofía acoge performance "Hello everyone"

La performance "Hello Everyone", de Laia Estruch, se presenta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

MADRID.- El Museo Reina Sofía presentó la performance Hello everyone, de Laia Estruch, definida por el director de la pinacoteca, Manuel Segade, como la artista más importante de su generación en España y que reúne la totalidad de los proyectos que ha creado Estruch desde el 2011.

La artista se emocionó al recordar las dificultades que ha superado en el ámbito profesional. "Estoy en el mejor lugar, en las salas del Reina Sofía y estoy muy emocionada porque me ha costado mucho, es difícil ser artista en este país y sigo trabajando. Es increíble", dijo emocionada.

La muestra, que estará abierta al público hasta el 1 de septiembre de 2025, recoge un total de 27 obras que permiten a Estruch forman su laboratorio escénico y generar sonidos y voces que simulan instrumentos musicales. "La performance te da una energía que a veces la tienes que ir generando tú, pero a veces hay algo que te agarra que no sabes que es y vas sola. Esto lo he descubierto con Hello everyone", indicó.

"Estoy en el mejor lugar posible"

"Esta vez no me subiré encima de mis piezas sino que la atravesaré con una performance que se llama mix, que también es una acumulación de voces. Todas las voces que he trabajado las edito en directo", agregó.

En su proceso de creación, Laia Estruch estuvo en bosques, ríos, piscinas y espacios públicos para sumar su cuerpo. "Ha sido muy difícil aguantar este trabajo de experimentación local. Cuando lo presentaba la gente se reía. Y ha costado mucho mantenerlo. Estoy en el mejor lugar posible", afirmó.

Riesgos que asume el museo

Al respecto, Manuel Segade señaló que se trata de una retrospectiva de Estruch y a la vez de un almacén transitable de la labor de creación de la artista en torno a la escultura, la voz y la performance. "Esta exposición es en sí misma una partitura relacional para públicos de cuerpo entero", dijo.

Segade destacó la importancia de apoyar con prácticas, a veces de riesgo, la imaginación radical de los artistas con la que se toma el pulso al presente de manera muy viva. "Con esta exposición se pone de manifiesto la importancia que la performance va a cobrar en la programación del museo".

"A veces nos olvidamos de lo difícil que es la base de la identidad del arte contemporáneo, que son los artistas. No habría nada sin gente que produce arte", remarcó Segade.

Con esta exposición, los comisarios Max Andrews y Mariana Cánepa buscan ofrecer al público una razón clara para detenerse, escuchar y experimentar. "Se ha planteado como un almacén transitable, en un único espacio en el que las obras están en diálogo, algunas piezas se presentan en su estado original y otras desactivadas, durmiendo", añadió Mariana Cánepa.

FUENTE: Europa Press