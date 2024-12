Musical inspirado en "El cascanueces" regresa a las tablas de Miami

"Estoy encantado de que la magia del Rey Ratón regrese al sur de Miami por undécimo año. Mouse King se ha convertido en una tradición para la comunidad y estoy ansioso por escuchar al público cantar las canciones y ver a estos niños increíblemente talentosos actuar y compartir el espíritu de este momento festivo especial en el tiempo", dijo en un comunicado Jim Camacho.

Mouse King, un enigmático musical para toda la familia, reimagina la famosa historia de El Cascanueces contada por los adversarios del Cascanueces: los ratones. Capturando los corazones de familiares y amigos por toda la Ciudad Mágica, la propuesta teatral se ha convertido en una tradición navideña en Miami que promete superar la prueba del tiempo.

"MacNeal concibió la idea de dar la vuelta al guión de El Cascanueces y convertirlo en su propia realidad alternativa, en la que el Cascanueces sería el villano y el rey de los ratones el héroe de la historia. MacNeal unió fuerzas con Camacho para crear un musical entrañable que, sin duda, se ha convertido en una obra maestra atemporal a lo largo de 11 años, generando agradables recuerdos para MacNeal, Camacho y Wojtal", destacó la producción.

Con marionetas construidas por el maestro titiritero James Wojtal Jr. -cuyo trabajo ha llegado a programas como Saturday Night Live, The Today Show y Last Week with John Oliver- en el escenario del Teatro Mandelstam reúne a un elenco de niños actores del área metropolitana de Miami.

La edición de 2024 de Mouse King da paso a una nueva oleada de jóvenes aspirantes a actores, así como a recuerdos especiales. Las entradas se pueden adquirir en www.onthestage.tickets.