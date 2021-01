Myrka Dellanos anuncia que hará pausa en las redes sociales

Myrka Dellanos aprovechó para saludar y enviar sus mejores deseos de año nuevo a sus seguidores, que suman más de un millón de seguidores.

"Los quiero mucho y les animo que comencemos el año pidiéndole a Dios dirección divina y tomando acción para llevar a cabo nuestras metas! Nos vemos pronto!", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

Myrka Dellanos se graduó de la Universidad de Miami con una licenciatura en Periodismo en 1986.

Tuvo su primera oportunidad en 1992 cuando fue coanfitriona del programa de noticias de Univision Primer Impacto. Siguió en el espacio hasta 2004.

En 2004, Myrka Dellanos se desempeñó como anfitriona de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca en Washington DC. Fue nombrada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como miembro del Freedom Corps, un grupo formado por 25 personas que trabajan juntas para promover las donaciones caritativas.

Posteriormente, la periodista se volvió hacia el servicio social y otras causas humanitarias, como brindar ayuda a niños huérfanos y víctimas de abuso doméstico. En 2013, fue nombrada portavoz de "I Am Second", un movimiento destinado a brindar inspiración espiritual y esperanza a las personas que enfrentan diversos problemas de la vida, como el aborto, el divorcio y el abuso infantil.

Myrka Dellanos ganó el premio al liderazgo hispano del Hispanic Heritage Council.

Después de una ausencia de ocho años del periodismo televisivo, en 2013, regresó a la televisión como presentadora y colaboradora de la cadena hispana estadounidense Estrella TV y su revista de noticias En la Mira con Enrique Gratas.

Myrka Dellanos es autora de varios libros, entre los que se encuentran: Succeed y Be Happy: Things I Learned Thanks to God, My Mom, and Life.