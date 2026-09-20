domingo 20  de  septiembre 2026
ARTES VISUALES

Nader Museum inaugura la exposición "Grandes Maestros del Museo: Del Mito al Movimiento"

La muestra reúne a un grupo fundamental de artistas latinoamericanos que transformaron el horizonte del arte moderno y contemporáneo

Exposición Masters of the Museum: From Myth to Motion

Exposición Masters of the Museum: From Myth to Motion

Cortesía
Por Sofía Calvo

MIAMI.– El Nader Museum abre sus puertas a la exposición Grandes Maestros del Museo: Del Mito al Movimiento (Masters of the Museum: From Myth to Motion), cuya recepción inaugural se lleva a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 7:00 PM.

La muestra reúne a un grupo fundamental de artistas latinoamericanos que transformaron el horizonte del arte moderno y contemporáneo tanto a nivel regional como internacional.

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En lugar de abordar el arte latinoamericano como una corriente homogénea o una estética compartida, la exhibición propone un recorrido conceptual a través de sus ideas principales: desde la historia, la memoria cultural y el mito, hasta la geometría, la materia, el espacio psicológico, el color y el movimiento cinético.

Un recorrido en cinco ejes

La selección reúne piezas de referentes internacionales como Fernando Botero, Carlos Cruz-Diez, Fernando de Szyszlo, Oswaldo Guayasamín, Guillermo Kuitca, Wifredo Lam, Roberto Matta, Amelia Peláez, Emilio Pettoruti, Diego Rivera, Jesús Rafael Soto, Rufino Tamayo, Joaquín Torres-García y Oswaldo Vigas.

El itinerario curatorial se articula en cinco núcleos temáticos:

  • Memoria cultural e identidad moderna: Diego Rivera y Rufino Tamayo tradujeron la herencia cultural mexicana en lenguajes visuales modernos. Amelia Peláez fusionó la arquitectura colonial cubana con la vanguardia, Oswaldo Vigas integró la iconografía precolombina y africana a la experimentación moderna, mientras que Oswaldo Guayasamín capturó con monumentalidad el dolor y la dignidad de la región.

  • Mito, rito y el inconsciente: Wifredo Lam y Roberto Matta expandieron el surrealismo mediante la espiritualidad y cosmogonías americanas. Por su parte, Fernando de Szyszlo conectó la abstracción lírica con el universo prehispánico peruano.

  • Cuerpo, escala y geografía psicológica: Fernando Botero redefinió el volumen como un lenguaje de percepción, en tanto Guillermo Kuitca transformó mapas y espacios domésticos en cartografías de la memoria y la mente.

  • Geometría y orden constructivo: Emilio Pettoruti incorporó la estructura cubista y futurista al modernismo argentino, mientras Joaquín Torres-García articuló el Universalismo Constructivo desde la perspectiva del Sur.

  • Color, movimiento y percepción: Carlos Cruz-Diez y Jesús Rafael Soto trascendieron la imagen estática, convirtiendo el color, el movimiento y la presencia física del espectador en elementos constitutivos de la obra.

Mes de la Herencia Hispana

Presentada en el marco del Mes Nacional de la Herencia Hispana, la exhibición invita al público a apreciar estas producciones no como piezas aisladas, sino como parte de una conversación abierta y en permanente evolución.

"La exposición ofrece una oportunidad renovada para encontrarse con algunas de las voces artísticas más influyentes de los siglos XX y XXI a través de la profundidad de la colección de Gary Nader", destaca la institución museística en su presentación oficial.

Con este enfoque, la muestra ratifica el compromiso del Nader Museum con el estudio, la preservación y la difusión de las artes plásticas de América Latina en el circuito cultural internacional.

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