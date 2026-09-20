Arabia Saudita en alerta tras ataques desde Yemen con respaldo de Irán, EEUU extrema precauciones

Un ataque a Arabia Saudita con dron hutí causó daños en Taif, según la fotografía distribuida por la Agencia de Prensa Saudí (SPA) el 17 de septiembre de 2026

RIAD.- Arabia Saudita enfrentó este sábado un fuerte ataque de misiles de rebeldes hutíes de Yemen , con respaldo de Irán, contra objetivos clave de Riad y causó una explosión en un depósito de la petrolera estatal saudita Aramco, ubicado cerca del aeropuerto internacional de la capital, se informó.

El grupo rebeldes hutí se atribuyó los dos ataques en Riad y en la mayor petrolera del mundo, misiles y drones, lo que ha elevado las tensiones en el Medio Oriente mientras avanza el conflicto entre los dos países.

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Ante la escalada, el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Medio Oriente extremar precauciones por posibles nuevos ataques y cierres de espacio aéreo, mientras autoridades saudíes emitió una alerta a sus ciudadanos pidiendo que se queden en sus hogares y canceló los vuelos comerciales, dijeron reportes.

Ataque a Arabia Sauita

El reino saudí ha sido centro de ataques de los hutíes, combatientes proiraníes que controlan gran parte del vecino Yemen, en los últimos días y se intensificaron hoy en la madrugada luego de que Riad acusó al grupo rebelde de “un ataque terrorista cobarde” contra La Meca, el miércoles pasado.

El ataque contra la ciudad santa del Islam fue negado por los hutíes.

Se indicó que testigos presenciales en Riad aseguraron haber visto humo negro y fuego cerca del aeropuerto internacional

Yahya Sari, portavoz militar de los hutíes, dijo en un comunicado que la organización ejecutó las “dos operaciones militares exitosas utilizando un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones”.

Expectativa en Medio Oriente y EEUU

El reino saudí no había emitido a esta hora una declaración oficial, sobre el hecho que ocurre a días de instalarse la sesión especial de la Asamblea General de la ONU.

El presidente Donald Trump habría asegurado este domingo que los hutíes de Yemen han aceptado no atacar a Estados Unidos, a pesar de que el grupo aliado de Irán ha intensificado su guerra contra Arabia Saudita, aliado de Washington, según reportes citados de la televisora Fox News.

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FUENTE: Con información de Prensa Latina, France24, AFP