domingo 20  de  septiembre 2026
CINE

"La Bola Negra", el drama sobre la historia queer española, se consagra en el festival de Toronto

Dirigida por el dúo español Javier Ambrossi y Javier Calvo esta película de dos horas y media revisita varias épocas, entre ellas la decisiva de la Guerra Civil

Javier Ambrossi y Javier Calvo asisten al estreno canadiense de La Bola Negra de Netflix el 15 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario.

Javier Ambrossi y Javier Calvo asisten al estreno canadiense de "La Bola Negra" de Netflix el 15 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario.

Getty Images via AFP / Cindy Ord

TORONTO.- La Bola Negra, el drama íntimo del mundo queer a través de la historia de España, ganó el domingo el primer premio del Festival de Cine de Toronto, primera gran consagración para este largometraje que representará a España en los Óscar.

Dirigida por el dúo español Javier Ambrossi y Javier Calvo, apodados "Los Javis", esta película de dos horas y media revisita varias épocas, entre ellas la decisiva de la Guerra Civil, que entre 1936 y 1939 enfrentó al gobierno republicano con una insurrección militar y nacionalista dirigida por el general Franco.

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A través de los destinos entrecruzados de tres hombres homosexuales y de idas y vueltas en el tiempo, el dúo presenta los amores gays asfixiados por la vergüenza y el secreto.

En primer lugar está la historia de un joven rechazado en 1932 de un club selecto por su homosexualidad. Después está el nacimiento del deseo entre dos soldados enemigos en plena Guerra Civil española; y, por último, la búsqueda de la verdad de un joven historiador gay en 2017.

"Es un homenaje a la comunidad LGBTQ+ que nos precedió y que luchó antes que nosotros", explicó Javier Ambrossi a la AFP.

Elección del público

La película, en la que aparece brevemente la actriz Penélope Cruz como cantante de cabaret, fue largamente aplaudida el martes durante su presentación en el festival.

A diferencia del festival de Cannes o del de Venecia, en Toronto es el público quien otorga los premios.

La Bola Negra representará a España en los Óscar de 2027, donde competirá en la categoría de Mejor Película Internacional.

Los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos en España especialmente por sus producciones para la pequeña pantalla, se inspiraron para esta película en una obra de teatro inconclusa del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, fusilado en 1936.

FUENTE: Con información de AFP

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