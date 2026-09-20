Ricardo Montaner cierra gira "El Último Regreso" con dos noches en Puerto Rico

MIAMI.- Tres años después de su anterior presentación en la Isla, Montaner regresó al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para ofrecer dos conciertos que trascendieron la idea de un simple regreso.

Fueron dos noches que volvieron a poner frente a frente al artista y a un público con el que ha construido una relación excepcional a través de varias generaciones. El Coliseo se convirtió durante ambas funciones en una sola voz.

Desde los primeros acordes, miles de personas acompañaron canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. Tan Enamorados, Me Va a Extrañar, La Cima del Cielo, Déjame Llorar y Bésame fueron cantadas de principio a fin por un público que no acudió solamente a escuchar un repertorio, sino a reencontrarse con una parte de su propia historia.

“Quiero que sepan que todas estas canciones las tengo en mi corazón”, expresó Montaner desde el escenario.La respuesta del Coliseo hizo evidente que esas canciones también pertenecen desde hace mucho tiempo a Puerto Rico.

El Último Regreso recorre más de cuatro décadas de una trayectoria que ha dejado algunas de las canciones más reconocidas de la música en español. Pero las dos presentaciones en San Juan demostraron algo que va más allá de la permanencia de un repertorio: la capacidad de esas canciones para seguir encontrando nuevas generaciones sin perder a quienes las hicieron suyas desde el comienzo.

Mención a Venezuela

Uno de los momentos de mayor intensidad llegó con el medley de No Me Entregues Tu Amor, Corazón Fracturado, Necesito de Ti y La Chica del Ascensor, cuando el Coliseo volvió a transformarse en un coro multitudinario.

Hubo también espacio para mirar más allá del espectáculo. Antes de interpretar La Gloria de Dios, Montaner se refirió a los recientes terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela y manifestó su solidaridad con las comunidades afectadas. Las pantallas mostraron un código QR destinado a canalizar donaciones, convirtiendo ese momento del concierto en un llamado concreto a la solidaridad.

Una historia que viene de lejos

La relación de Ricardo Montaner con Puerto Rico no comenzó con estas dos noches.

La Isla ha ocupado un lugar determinante en su trayectoria. Aquí protagonizó récords de asistencia en el Centro de Bellas Artes y escribió algunos de los capítulos más singulares de su carrera.

Entre ellos está EL SUCESO, como fue bautizada aquella jornada extraordinaria en la que Montaner ofreció tres conciertos en un mismo día, en tres ciudades diferentes de Puerto Rico.