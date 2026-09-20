Director del diario El País: "El periodismo solo puede vivir en condiciones democráticas"

El director de El País Jan Martínez Ahrens, interviene durante el acto por el 50 aniversario de El País, en el Museu Marítim, a 4 de mayo de 2026,

MADRID.- El director del diario El País, Jan Martínez Ahrens, dio un discurso en el Festival de las Ideas enfocado en la libertad de prensa en tiempos en los que la desconfianza en la democracia y la violencia persisten en la región.

“El periodismo solo puede vivir en condiciones democráticas, en sociedades que admiten la crítica y la denuncia y que no temen la disparidad de opiniones”, sostuvo al inicio de su intervención en el foro organizado por PRISA Media, sociedad editora del periódico, donde también instó a los profesionales a concentrarse en la función básica del oficio.

“Debemos volver a nuestra tarea primordial, buscar la verdad”, manifestó el directivo. “Debemos volver a nuestra tarea primordial, buscar la verdad”, manifestó el directivo.

Durante su alocución, Martínez Ahrens señaló que la profesión atraviesa un momento contradictorio en el que, a pesar de gozar de una enorme audiencia y de un alcance global y diverso, se enfrenta al descrédito como nunca antes.

En su análisis sobre las transformaciones de la industria, describió el impacto de la transición digital en las redacciones: “Vivimos, en definitiva, una revolución que dejó a muchos medios en el camino. Otros creyeron salvarse con el clickbait, se volvieron esclavos de la información basura y de un algoritmo cuyas reglas ni siquiera conocían bien. Y confundieron el clic con la lectura”. De acuerdo con el responsable editorial, ese error resultó determinante para el desprestigio del sector en su conjunto y agravó la vulnerabilidad del público ante la gran desinformación.

Frente a las narrativas interesadas y la polarización promovida en plataformas digitales, el director remarcó que la relación de los comunicadores con la información debe regirse por la honestidad técnica e intelectual y la verificación estricta por encima de las posiciones ideológicas. “El compromiso del periodista es con los hechos”, sentenció para señalar la urgencia de preservar la credibilidad de los medios tradicionales.

Finalmente, la intervención reafirmó el valor del periodismo de investigación como un mecanismo indispensable de contrapeso y fiscalización pública. La dirección del diario concluyó con un llamado a sostener una cobertura fundamentada en evidencias contrastadas y rigor metodológico para combatir los relatos fragmentados en el ecosistema informativo actual.