Natalia Jiménez demanda a exesposo por custodia de su hija

"Llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha negado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que poner una demanda civil para que esto suceda", dijo la cantante.

Jiménez les solicitó a sus seguidores que la mantengan en sus oraciones para afrontar esta difícil circunstancia.

"Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones. Para mí no hay nada más importante en estos momentos que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que él se la queda y que no puedo pasar (tiempo) con ella", sostuvo.

La cantautora señaló que a mediados de este mes tendrá la audiencia con un juez, hecho que la emociona pero también la mantiene con incertidumbre.

"Estoy muy emocionada, también expectante de lo que vaya a pasar, pero quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija conmigo en México cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar", añadió.

Daniel Trueba y Natalia Jiménez comenzaron su relación en 2009, y se casaron en 2016 en una ceremonia sorpresa ante familiares y amigos.

Trueba, de origen cubano, es empresario y trabajó como productor en Univision Miami. También fue mánager de la cantante.

No obstante, tras culminar su relación, Trueba afirmó que la española padece de "inestabilidad mental y abuso de sustancias", según documentos a los que tuvo acceso el año pasado el programa mexicano Ventaneando, y reclamó la custodia de la menor.

"Que digan lo que quieran. Es muy fácil hablar mal de la gente. También puedo hablar mal de la gente, pero no lo hago porque soy una dama y al final tengo que centrarme en mi trabajo. A mí no me va a pagar las cuentas que hable mal de nadie", dijo la intérprete a Ventaneando al ser cuestionada sobre las acusaciones.

FUENTE: REDACCIÓN